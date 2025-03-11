12 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün korkularını yenebilirsin! Bugüne dek üzerine yük olan, seni üzen ya da inciten ne varsa geride bırakmanın tam zamanı. Özellikle finansal konularda üzerindeki yüklerden arınmalısın. Seni dibe çeken enerjileri üzerinden atmalı, maddi anlamda özgürleşmelisin.

Paranı, gücünü ve kariyerini yönetmek için her zamankinden cesur olmaya da ihtiyaç duyabilirsin. Belki de biraz risk almanın ve isteklerine ulaşmak için korkularınla yüzleşmenin zamanı gelmiştir. İş değiştirmeyi, istifa etmeyi ya da sektörel anlamda tamamen farklı bir alana yönelmeyi düşünebilirsin.

Maddi anlamda güçlenirken manevi anlamda da şifalandığını hissedebilirsin. Kendi kararlarını alarak hareket edebilir, başkalarına her zamankiden fazla 'hayır' diyebilirsin. İstediğini yapmanın keyfine ve hayatı biraz da dilediğin gibi yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...