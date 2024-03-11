12 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren manipülasyon ve ikna yeteneklerin güçlenebilir. İstediğin her şeyi tahmin ettiğinden çok daha kolay bir şekilde elde edebilirsin. Muhteşem enerjinin kaynağı Venüs, Balık burcundaki konumu sayesinde seni etkili bir iletişim ustası yapıyor. Bugün sakın susma!

Hayal gücü ve estetik algını da destekleyen Venüs, özellikle iş yaşamında bir yıldız gibi parlamanı sağlayabilir. Tasarım, yenilik, farklılık ya da özgünlük gerektiren çalışmalarda, beklentilerin üzerinde fikirlerle herkesi etkileyebilirsin. Bugünün sonunda standardın dışında şeyler yapman gerektiğini fark edebilirsin. Tarzıyla dikkat çeken gerçek bir sanatçı olduğunu düşünerek yenilik bakış açının, kariyerine şekil vermesine izin verebilirsin. Bu arada aşk hayatında beklenmedik iniş çıkışlar yaşayabileceğini de söylemeliyiz. Senin ışığın partnerini gölgede bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...