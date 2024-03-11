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12 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 19:04

Venüs'ün Balık burcunda konumlandığı bugün hayata bir şansı verin! İletişimsel çekiminiz sayesinde hem sosyal yaşantıda hem de iş hayatında istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. 

Peki, 12 Mart Salı günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ihtiyacın olan kişi bir anda karşına çıkabilir. Beklediğin haber sonunda gelebilir ya da işler peşi sıra düzene girebilir. Zira Venüs'ün Balık burcundaki etkileri sayesinde iletişimsel çekimin artabilir. Pisişik güçlerinle evreni yönetiyor gibi hissedebilirsin... 

İlk olarak sosyal hayatını ele alalım. Bugün bir süredir görüşmediğin bir dostunu aklından geçirirsen, onunla karşılaşabilirsin. Eski sevgilin, unutulmayan ilk aşkın veya hoşlandığım kişi bir anda karşına çıkabilir. Dahası uzun zamandır konuşmadın bir aile bireyin seninle görüşmek isteyebilir. Kısacası bugün sevdiğim kişiler seninle iletişim kurmak için adeta sıraya girebilir.

Gelelim iş yaşamında seni bekleyen sürprizlere! Yatırımcılar, finansal ortaklar ve ticari anlaşmalar için beklenmedik görüşmeler gerçekleşebilir. Tesadüf olarak gördüğün bazı olaylarla fırsat ayağına kadar gelebilir. Kurmak istediğin düzen bir anda kurulabilir. Öyleyse bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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