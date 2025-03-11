12 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ikili ilişkilerde her zamankinden yaratıcı ve enerjik olabilirsin. Bu aşamada ticari faaliyetlere ve alışverişlere yönelmelisin. Müşteri ilişkilerinde öne çıkabilir, işleri sözlerinle düzene sokabilirsin. Yani iletişim becerilerini, ikna kabiliyetini ve aklını kullanmalısın.

Tam da bu nokta sürprizlerden de söz edeceğiz. Hiç beklemediğin anda kapını çalan projeler, işler ve tekliflerle ilerleyeceksin. Sadece statün değil, zihnin ve düşünce tarzın da gelişime odaklanacak. Bilgine bilgi de katarak bu süreci yükselme odaklı değerlendirmeni de tavsiye etmeden geçmeyelim.

İşler yoluna giriyor peki ya aşk? Bu konuda birtakım sorunlar söz konusu olabilir. Aman dikkat aşk hayatında beklediğin mutluluğu elde edemeyebilirsin. Zira partnerinle aranda sorunlar söz konusu olabilir, çünkü kalbini kapatabileceğin bir dönemdesin. Sözlerini kazanmak için kullanarak, aşktan uzaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...