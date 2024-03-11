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12 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 19:04

Bunu beklemiyor olabilirsiniz... Venüs'ün Balık burcunda konumlanması, göz ardı ettiklerinizi su yüzüne çıkartabilir! 

Peki, 12 Mart Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duygusal düşünceden tamamen uzaklaşabilirsin. Aşktan vazgeçmiş gibi bir halin var! Hayal kırıklıkları ve bağlılıklara karşı kalbini bir anda kapatabilirsin. Yalnız kalarak kendini dinlemeye ve kafa dağıtmaya zaman ayırmak ister gibisin. 

Venüs'ün Balık burcunda konumlanması, Akrep burçları için farkındalığı arttırabilir. Bir süredir göz ardı ettikleri kırgınlıklar ön plana çıkabilir. Her zaman fazlasıyla tutkulu ve heyecanlı olsanız da bazı hüzünler motivasyonunuzu düşürebilir. İşte bu da onlardan biri! Özellikle aileden uzaklaşarak yalnız kalma isteğin artabilir. Yalnızlık her zaman pek de iyi bir çözüm olmasa da başını dinlemek sana iyi gelebilir. Yüreğine aşkı kapatma. Zira seni bekleyen çokça mutluluk ve aşk dolu bir hayat var. 

İşlerin yoluna girmesi için sabırlı olmalısın. Heyecanlı karakterine ters düşse de buna ihtiyacın olduğunu kısa zamanda fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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