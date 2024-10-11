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12 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:01

Güç mücadelelerine hazır olun! Peki 12 Ekim Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güç savaşlarına hazır mısın? Merkür'ün ve gökyüzündeki gerilimin etkisiyle savaş boyalarını sürmüş gibisin. İçindeki savaşçı ruhu yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Maddi ve manevi anlamda yaralarını sararak hak ettiğini almaya odaklanmalısın. Açıkçası bu dönemde, yaralı egonu da iyileştirme fırsatı bulacaksın! 

İşte tam da bu noktada hakkını yiyenlerden ya da seni birtakım kalıpların içerisinde sıkıştıranlardan intikam alırcasına ileriye odaklanacaksın. Kendin için en iyisini yapmayı hedeflediğin bir dönem başlıyor. Bu aşamada kendinden başkasını düşünmemeni tavsiye ederiz. Sadece ilerlemeye odaklanmalısın. Hatta üzerindeki yüklerden ve seni dibe çeken kişilerden de kurtulmasın. 

Belki de en iyi intikam budur, ne dersin? Düşmanlarını görmezden gelerek başarıya ulaşmak en çok da sana yakışır. Şimdiden söyleyelim ardından pek çok dedikodu ve kıskançlık ile yer yerinden oynayacak. Ancak sen zafere giden yolda, yönünü değiştirmeyeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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