12 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güç savaşlarına hazır mısın? Merkür'ün ve gökyüzündeki gerilimin etkisiyle savaş boyalarını sürmüş gibisin. İçindeki savaşçı ruhu yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Maddi ve manevi anlamda yaralarını sararak hak ettiğini almaya odaklanmalısın. Açıkçası bu dönemde, yaralı egonu da iyileştirme fırsatı bulacaksın!

İşte tam da bu noktada hakkını yiyenlerden ya da seni birtakım kalıpların içerisinde sıkıştıranlardan intikam alırcasına ileriye odaklanacaksın. Kendin için en iyisini yapmayı hedeflediğin bir dönem başlıyor. Bu aşamada kendinden başkasını düşünmemeni tavsiye ederiz. Sadece ilerlemeye odaklanmalısın. Hatta üzerindeki yüklerden ve seni dibe çeken kişilerden de kurtulmasın.

Belki de en iyi intikam budur, ne dersin? Düşmanlarını görmezden gelerek başarıya ulaşmak en çok da sana yakışır. Şimdiden söyleyelim ardından pek çok dedikodu ve kıskançlık ile yer yerinden oynayacak. Ancak sen zafere giden yolda, yönünü değiştirmeyeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...