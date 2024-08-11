12 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünden itibaren ev ve aile hayatında olumlu gelişmelerden söz edeceğiz. Hane içinde yeni bir düzen inşa etmek için harekete geçmelisin. Ailenin sözü geçen, zorlukları aşan ve herkesi bir araya getiren ismi sen olabilirsin. Bu dönemde alacağın kararlar sayesinde aile içinde temiz bir sayfanın açılmasını sağlayabilirsin. Özellikle de miras ve ortak malların paylaşımı konusunda yaşanan gerilimi bitiren sen olabilirsin. Tam da bu noktada kararlı ve kendinden emin bir duruş sergilemelisin. Hak edenin hak ettiğini alması için, adaleti ihmal etmemelisin. Tabii bu sırada kendi hakkını ve varsa çocuklarının rızkını da gözetmelisin.

Dengeleri değiştiren isim olmak Satürn'ün desteğiyle seni güçlendirecek. Haliyle bu durum iş hayatına da yansıyacaktır. Bu aralar her zamankinden çok daha güçlü bir imajla iş yerinde de liderlik rolünün üstlenebilirsin.

Her şeyi kontrol etmek ve ipleri eline almak, bir yandan seni güçlendirirken bir yandan da sevdiklerinle arandaki ilişkiyi destekleyecektir. Bugünlerde aşk hayatını da düzene sokmaya odaklansan iyi edersin. Partnerinle arandaki sorunları aşmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...