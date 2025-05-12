12 – 18 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

Kadim felsefeye göre, “töz” var olmak için Tanrı’dan başkasına ihtiyaç duymayan özdür. Bu anlayışta Tanrı/ruh sonsuz töz, insan/beden ise sonlu töz olarak tanımlanır. Tinsel bir varlık olan ruhun töz idesi; düşünme, anlama, isteme ve bilme gibi basit zihinsel yetilerin bileşiminden oluşur. Bu tözün temel özellikleri: düşünme, hareket ettirme gücü ve özgürlüktür. Buna karşın, madde tözü; algısız, duyusuz, düşünemeyen ve kendiliğinden hareketsiz bir özdür.

Töz Yantra, ruhumuzun evrenle uyumlanmasını sağlar. İlahi koruma alanı içinde, olumlu ata karmalarımızın enerjisini yaşamımıza taşır; aynı zamanda kendi karmalarımızın şifalı yansımalarını destekleyerek dönüşüm yolunda bize rehberlik eder.

Töz Yantra, gezegen saatlerine göre kişiye özel olarak altın, gümüş veya bakır materyallerle hazırlanabilir ve tüm burçlar için uygundur.