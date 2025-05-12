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12 – 18 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

etiket 12 – 18 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 12:01

Töz Yantra, evrenin ruhunu ve enerjisini yaşamımıza taşır. Üzüntü, kasvet, kuruntu ve kaygıyı arındırarak içsel huzuru destekler. Doğum haritamızda Ay’ın enerjisini en yüksek titreşime yükseltir; duygusal dengeyi ve sezgisel gücü artırır.

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Töz Yantra: Ruhun Kozmik Uyumuyla Şifa Yolculuğu

Töz Yantra: Ruhun Kozmik Uyumuyla Şifa Yolculuğu

Kadim felsefeye göre, “töz” var olmak için Tanrı’dan başkasına ihtiyaç duymayan özdür. Bu anlayışta Tanrı/ruh sonsuz töz, insan/beden ise sonlu töz olarak tanımlanır. Tinsel bir varlık olan ruhun töz idesi; düşünme, anlama, isteme ve bilme gibi basit zihinsel yetilerin bileşiminden oluşur. Bu tözün temel özellikleri: düşünme, hareket ettirme gücü ve özgürlüktür. Buna karşın, madde tözü; algısız, duyusuz, düşünemeyen ve kendiliğinden hareketsiz bir özdür.

Töz Yantra, ruhumuzun evrenle uyumlanmasını sağlar. İlahi koruma alanı içinde, olumlu ata karmalarımızın enerjisini yaşamımıza taşır; aynı zamanda kendi karmalarımızın şifalı yansımalarını destekleyerek dönüşüm yolunda bize rehberlik eder.

Töz Yantra, gezegen saatlerine göre kişiye özel olarak altın, gümüş veya bakır materyallerle hazırlanabilir ve tüm burçlar için uygundur.

Haftanın Kristali Tuz Lambası

Haftanın Kristali Tuz Lambası

Tuz Lambası: Doğadan Gelen Şifa ve Işık

Tuz ve lambanın benzersiz birleşiminden doğan bu özel ürün, yalnızca bir aydınlatma aracı değildir. Aynı zamanda ruhsal ve fiziksel dengeyi destekleyen doğal bir şifa kaynağıdır. Doğal kaya tuzundan üretilen dekoratif lambalar, hem estetik hem de sağlık açısından fayda sağlar.

Çankırı Tuz Mağaraları’ndan Gelen Doğallık

Tuz lambaları genellikle Çankırı’daki tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzlarıyla yapılır. Ancak bazı kaynaklara göre, daha farklı bölgelerden çıkarılan kaya tuzlarıyla yapılan lambalar, daha yüksek faydalar sağlayabilir. Her ne kadar bu konuda kesin veriler bulunmasa da, kaya tuzunun doğal yapısı sayesinde çeşitli sağlık destekleri sunduğu bilinmektedir.

Tuz Lambasının Bilinen Faydaları:

  • Bulunduğu ortamdaki havayı doğal olarak yeniler

  • Stresi ve gerginliği azaltır

  • Horlama ve alerji gibi solunum problemlerine iyi gelir

  • Astım hastalarına destekleyici etkiler sunar

  • Ortamdaki oksijen dengesini iyileştirir

  • Enerji verir, zindelik sağlar

  • Depresyon riskini azaltmaya yardımcıdır

  • Serotonin ve melatonin hormonlarının salgılanmasını destekler

  • Uyku kalitesini artırır

  • Ortamın nem dengesini düzenler

  • Kas ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir

Ekstra Faydaları:

  • Konsantrasyonu artırır

  • Negatif enerjileri nötralize eder

  • Ortama pozitif enerji yayar

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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