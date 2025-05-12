12 – 18 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası
Töz Yantra, evrenin ruhunu ve enerjisini yaşamımıza taşır. Üzüntü, kasvet, kuruntu ve kaygıyı arındırarak içsel huzuru destekler. Doğum haritamızda Ay’ın enerjisini en yüksek titreşime yükseltir; duygusal dengeyi ve sezgisel gücü artırır.
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Töz Yantra: Ruhun Kozmik Uyumuyla Şifa Yolculuğu
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Haftanın Kristali Tuz Lambası
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