12–18 Ekim 2026: Gökyüzünde Güç Dengeleri Değişiyor!

16 EKİM: PLÜTON DİREKT! ARTIK ESKİ GÜÇ DENGELERİYLE DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİL!
Haftanın en dikkat çekici astrolojik dönüm noktalarından biri 16 Ekim.
Plüton Kova burcunda direkt harekete dönüyor.
Plüton'un yön değiştirmesi, astrolojik sembolizmde kontrol, güç, bağımlılık, dönüşüm ve bırakılması gereken alışkanlıklarla yüzleşme temalarını güçlendiriyor.
Özellikle uzun zamandır aynı sorunların etrafında dönen insanlar için şu sorular önem kazanabilir:
Neden sürekli aynı insanlarla mücadele ediyorum? Neden kontrol edemediğim şeyleri kontrol etmeye çalışıyorum? Neden artık bana iyi gelmeyen bir düzeni sürdürmekte ısrar ediyorum?
Plüton'un sembolik mesajı yıkmak için yıkmak değildir. İşlevini kaybetmiş yapıları fark ederek daha sağlam bir düzen kurmaktır.
Aynı gün kesinleşen Mars–Satürn üçgeni ise bu dönüşüm temasına sabır ve disiplin ekliyor.
ARTIK SADECE İSTEMEK YETMEZ! KARAR VERMEK, SORUMLULUK ALMAK VE HAREKETE GEÇMEK GEREKİR!
18 EKİM: OĞLAK İLK DÖRDÜNÜ! HAYALLERİNİZİN ARKASINDA DURABİLECEK MİSİNİZ?
18 Ekim'de Oğlak burcunda gerçekleşen İlk Dördün Ay fazı, haftanın sonuna sorumluluk ve gerçekçilik teması getiriyor.
Güneş Terazi'de ilişkilerde denge ararken Ay Oğlak'ta sonuç, düzen, disiplin ve güvence istiyor.
Bir tarafta başkalarının beklentileri, diğer tarafta kendi sorumluluklarımız!
Bir tarafta huzuru korumak, diğer tarafta kendi geleceğimizi inşa etmek!
İşte bu noktada içsel bir gerilim ortaya çıkabilir.
İş hayatında ertelenmiş görevler, aile içinde sorumluluk paylaşımı, maddi planlamalar ve uzun vadeli hedefler yeniden değerlendirilebilir.
HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIRKEN KENDİ HAYATINIZI ERTELEMEYİN!
Çünkü bazen en büyük olgunluk, herkese yetişmek değil, kendi sınırlarınızı bilmektir.
PEKİ BU HAFTA HANGİ YÜKSELEN BURÇLAR DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR?
Yükselen Koçlar için ilişkiler, ortaklıklar, güven ve maddi paylaşımlar; yükselen Boğalar için evlilik, iş birlikleri ve günlük yaşam düzeni; yükselen İkizler için çalışma hayatı, sağlık alışkanlıkları ve yaratıcılık; yükselen Yengeçler için aile, ev, çocuklar ve duygusal güvenlik konuları öne çıkıyor.
Yükselen Aslanlar iletişim, yakın çevre, aile ve kişisel hedeflerini; yükselen Başaklar maddi kaynaklarını, harcamalarını ve öz değer duygularını; yükselen Teraziler kimliklerini, ilişkilerini ve kazançlarını; yükselen Akrepler ise geçmişlerini, iç dünyalarını ve kişisel kararlarını yeniden değerlendirebilir.
Yükselen Yaylar için sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları; yükselen Oğlaklar için kariyer, toplumsal konum ve maddi sorumluluklar; yükselen Kovalar için eğitim, yurt dışı bağlantıları, inançlar ve kişisel dönüşüm; yükselen Balıklar için ortak paralar, borçlar, güven ve içsel farkındalık temaları dikkat çekiyor.
Ancak bu yorumlar genel yükselen burç değerlendirmeleridir. Transitlerin gerçek astrolojik yerleşimi, doğum haritasındaki evlere, gezegen derecelerine ve natal açılara göre farklılaşır.
BURCUNUZ DEĞİL, DOĞUM HARİTANIZ HAYATINIZDA HANGİ ALANIN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖSTERİR!
12–18 EKİM HAFTASININ EN ÖNEMLİ MESAJI!
Bu hafta gökyüzünün sembolik dili bize şunu hatırlatıyor:
Her geri dönüş bir kavuşma değildir. Her bitiş bir kayıp değildir. Her gecikme başarısızlık değildir. Her mücadele de kazanılması gereken bir savaş değildir.
Bazen güç, haklı olduğunuzu ispatlamaktan vazgeçmektir. Bazen cesaret, yıllardır sustuğunuz bir konuda konuşmaktır. Bazen bolluk, daha fazlasını kazanmak değil, sahip olduklarınızın değerini bilmektir.
Ve bazen hayatınızın en büyük değişimi, başka birinin değişmesini beklemeyi bıraktığınız gün başlar.
BU HAFTA KENDİNİZE ŞUNU SORUN: BENİ GEÇMİŞE BAĞLAYAN ŞEY SEVGİ Mİ, KORKU MU, ALIŞKANLIK MI?
Çünkü geçmişi anlamadan geleceği inşa etmek kolay değildir.
ŞİMDİ SÖYLEYİN BAKALIM! SİZİN HAYATINIZDA HANGİ KONU YENİDEN GÜNDEME GELDİ?
AŞK MI? PARA MI? AİLE Mİ? KARİYER Mİ? YOKSA ARTIK HAYATINIZDAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİNİZ BİR İNSAN MI?
Yükselen burcunuzu ve bu hafta en çok hangi konuda değişim beklediğinizi yorumlara yazın!
UNUTMAYIN! BURCUNUZU BİLMEK BAŞLANGIÇTIR, DOĞUM HARİTANIZI TANIMAK İSE KENDİNİZİ ANLAMANIN BİR YOLUDUR!
ŞENAY DEVİ | ASTRODEHA
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