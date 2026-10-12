12–18 Ekim 2026: Gökyüzünde Güç Dengeleri Değişiyor!

DÜNYADA GÜÇ SAVAŞLARI, TÜRKİYE'DE EKONOMİ VE ADALET, ÖZEL HAYATIMIZDA GEÇMİŞİN HESAPLAŞMASI!

Bu hafta gökyüzü bize çok önemli bir soru sorduruyor: GERÇEKTEN GÜÇLÜ OLAN KİM? HER ŞEYİ KONTROL EDEN Mİ, YOKSA ARTIK KONTROL EDEMEDİĞİ ŞEYLERİ BIRAKABİLEN Mİ?

12–18 Ekim haftasına sıradan bir gökyüzüyle girmiyoruz! Venüs Akrep burcunda geri hareket ederken Merkür de Akrep'in derinliklerinde ilerliyor. Güneş Terazi burcunda adaletin, eşitliğin ve ilişkilerdeki dengenin önemini hatırlatıyor. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda cesareti, gücü ve görünür olma arzusunu büyütürken Satürn ve Neptün Koç burcunda, Uranüs İkizler burcunda geri hareket ediyor.

Ve haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri: 16 EKİM'DE PLÜTON KOVA BURCUNDA DİREKT HAREKETE DÖNÜYOR!

Astrolojik sembolizmde bu, uzun zamandır sorgulanan güç ilişkilerinin, otoritenin, teknolojinin ve toplumsal düzenin yeniden gündeme gelmesi anlamına geliyor.

Ancak unutmayın! Gökyüzü bize kesin bir kader yazmıyor. Gezegenlerin konumları astrolojik gelenekte belirli temaları temsil ediyor. Bu sembolleri doğru okumak, hayatımızdaki gelişmelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlayabilir.