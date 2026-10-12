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12–18 Ekim 2026: Gökyüzünde Güç Dengeleri Değişiyor!

etiket 12–18 Ekim 2026: Gökyüzünde Güç Dengeleri Değişiyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 16:37
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DÜNYADA GÜÇ SAVAŞLARI, TÜRKİYE'DE EKONOMİ VE ADALET, ÖZEL HAYATIMIZDA GEÇMİŞİN HESAPLAŞMASI!

Bu hafta gökyüzü bize çok önemli bir soru sorduruyor: GERÇEKTEN GÜÇLÜ OLAN KİM? HER ŞEYİ KONTROL EDEN Mİ, YOKSA ARTIK KONTROL EDEMEDİĞİ ŞEYLERİ BIRAKABİLEN Mİ?

12–18 Ekim haftasına sıradan bir gökyüzüyle girmiyoruz! Venüs Akrep burcunda geri hareket ederken Merkür de Akrep'in derinliklerinde ilerliyor. Güneş Terazi burcunda adaletin, eşitliğin ve ilişkilerdeki dengenin önemini hatırlatıyor. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda cesareti, gücü ve görünür olma arzusunu büyütürken Satürn ve Neptün Koç burcunda, Uranüs İkizler burcunda geri hareket ediyor.

Ve haftanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri: 16 EKİM'DE PLÜTON KOVA BURCUNDA DİREKT HAREKETE DÖNÜYOR!

Astrolojik sembolizmde bu, uzun zamandır sorgulanan güç ilişkilerinin, otoritenin, teknolojinin ve toplumsal düzenin yeniden gündeme gelmesi anlamına geliyor.

Ancak unutmayın! Gökyüzü bize kesin bir kader yazmıyor. Gezegenlerin konumları astrolojik gelenekte belirli temaları temsil ediyor. Bu sembolleri doğru okumak, hayatımızdaki gelişmelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlayabilir.

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DÜNYADA NELER OLABİLİR? GÜÇLÜLERİN HESAPLARI YENİDEN Mİ YAPILIYOR?

DÜNYADA NELER OLABİLİR? GÜÇLÜLERİN HESAPLARI YENİDEN Mİ YAPILIYOR?

Plüton'un Kova burcundaki yön değişimi, dünya astrolojisi açısından haftanın en dikkat çekici sembollerinden biri.

Kova; toplumları, teknolojiyi, dijital ağları, bilimsel gelişmeleri ve kolektif hareketleri temsil eder. Plüton ise güç, kontrol, kriz, dönüşüm ve yeniden yapılanmayla ilişkilendirilir.

Bu nedenle 16 Ekim çevresinde uluslararası ilişkiler, büyük teknoloji şirketleri, yapay zekâ, dijital güvenlik, veri yönetimi ve toplumsal hareketler astrolojik yorumların merkezine yerleşebilir.

Dünya siyasetinde güç mücadelesi, liderlerin açıklamaları, diplomatik pazarlıklar ve ittifakların geleceği daha fazla tartışılabilir.

ASLINDA BU HAFTANIN EN BÜYÜK SORUSU ŞU: DÜNYAYI YÖNETEN GÜÇ MÜ DEĞİŞİYOR, YOKSA GÜCÜN KULLANILMA BİÇİMİ Mİ?

Mars'ın Aslan burcunda, Satürn'ün Koç burcunda oluşturduğu üçgen açı ise liderlik, otorite, strateji ve kararlılık konularını ön plana çıkarıyor.

16 Ekim'de kesinleşen bu açı, astrolojik yorumda plansız cesaret yerine disiplinli hareket etmeyi temsil ediyor.

Dünya genelinde siyasi liderlerin, kurumların ve büyük organizasyonların uzun vadeli stratejileri gündeme gelebilir. Güç gösterilerinin yanında uzlaşma arayışları da dikkat çekebilir.

TÜRKİYE'DE EKONOMİ, ADALET VE TOPLUMSAL DENGELER!

Türkiye açısından bu haftanın astrolojik sembolleri özellikle ekonomi, ticaret, hukuk, ortaklıklar ve kamuoyunun güven duygusu üzerinden değerlendirilebilir.

Güneş'in Terazi burcundaki hareketi, adalet, hukuk, diplomasi ve toplumsal uzlaşma kavramlarını ön plana çıkarırken Merkür ve retro Venüs'ün Akrep burcundaki birlikteliği finansal meseleleri, borçları, vergileri, kredileri, bankacılığı ve ortak kaynakların yönetimini sembolize ediyor.

Bu hafta ekonomik kararlar, fiyatlandırma politikaları, alım gücü, finansal yükümlülükler ve geçmişten gelen ticari anlaşmalar üzerine tartışmalar dikkat çekebilir.

Özellikle Venüs retrosu, astrolojik gelenekte para ile kurduğumuz ilişkiyi yeniden değerlendirme dönemi olarak kabul edilir.

PARA SADECE KAZANDIĞIMIZ ŞEY DEĞİLDİR! BAZEN KORUYAMADIĞIMIZ, BAZEN YANLIŞ YERE HARCADIĞIMIZ, BAZEN DE DEĞERİNİ BİLEMEDİĞİMİZ EMEĞİMİZDİR!

PARA SADECE KAZANDIĞIMIZ ŞEY DEĞİLDİR! BAZEN KORUYAMADIĞIMIZ, BAZEN YANLIŞ YERE HARCADIĞIMIZ, BAZEN DE DEĞERİNİ BİLEMEDİĞİMİZ EMEĞİMİZDİR!

Türkiye'de iş dünyası, ticaret, gayrimenkul, finans ve ortak yatırımlar açısından geçmiş kararların yeniden gözden geçirilmesi teması öne çıkıyor.

Ancak bu transitlerden döviz, altın, borsa veya faizlerin hangi yönde hareket edeceği çıkarılamaz. Ekonomik kararlar somut verilerle değerlendirilmelidir.

Toplumsal açıdan ise Terazi'nin adalet arayışı ile Akrep'in gizli kalanı araştırma isteği birleşiyor.

Hak, hukuk, güven, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konuların önemi astrolojik sembolizmde artıyor.

ADALET SADECE MAHKEME SALONLARINDA ARANMAZ! BAZEN BİR ÇALIŞANIN HAKKINDA, BAZEN BİR KADININ SESİNDE, BAZEN DE SUSMAYI REDDEDEN BİR İNSANIN VİCDANINDA BAŞLAR!

AŞKTA BÜYÜK SINAV! ESKİ SEVGİLİLER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Venüs retrosunun Akrep burcundaki yolculuğu, haftanın ilişkiler açısından en güçlü astrolojik temalarından birini oluşturuyor.

Akrep burcu yüzeysel sevgilerle yetinmez. Güven ister, sadakat ister, derinlik ister. Fakat bazen sevgiyi kaybetme korkusuyla kontrol etmeye çalışabilir.

Bu hafta geçmişte kapanmamış bir ilişki yeniden hatırlanabilir. Yarım kalmış konuşmalar, cevaplanmamış sorular, kırgınlıklar ve güven meseleleri gündeme gelebilir.

Eski bir sevgiliden mesaj almak mümkün olduğu gibi, hiçbir iletişim olmadan geçmişte yaşanan bir ilişkiyi kendi içinizde yeniden sorgulamanız da mümkündür.

AMA DİKKAT! GERİ DÖNEN HERKES KALMAK İÇİN GELMİYOR!

Bazen geçmiş, yeniden başlamak için değil, neden bittiğini anlamamız için hatırlanır.

Evli çiftler açısından uzun zamandır konuşulmayan meseleler, maddi sorumluluklar, kıskançlık ve duygusal uzaklaşma üzerinde düşünmek gerekebilir.

İlişkisi olmayanlar ise neden sürekli benzer insanlara çekildiklerini, neden aynı hayal kırıklıklarını yaşadıklarını sorgulayabilir.

Bu haftanın ilişkilerdeki en önemli sorusu şu:

BEN BU İNSANI GERÇEKTEN SEVİYOR MUYUM, YOKSA ONU KAYBETMEKTEN Mİ KORKUYORUM?

Çünkü sevgiyle bağımlılık, sadakatle kontrol, fedakârlıkla kendinden vazgeçmek aynı şey değildir.

15 EKİM: GÜNEŞ–JÜPİTER AÇISI! KİMİN ÖNÜNE YENİ BİR FIRSAT ÇIKABİLİR?

15 Ekim'de Güneş ile Jüpiter arasında oluşan sekstil açı, haftanın daha iyimser ve destekleyici astrolojik göstergelerinden biri.

Güneş Terazi'de, Jüpiter Aslan'da!

Bu iki gezegenin uyumlu açısı, astrolojik gelenekte özgüven, yaratıcılık, iş birlikleri, sosyal ilişkiler, eğitim ve kendini gösterme fırsatlarıyla ilişkilendirilir.

Özellikle sanat, medya, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve yaratıcı projelerle ilgilenenler açısından girişimlerini değerlendirmek için sembolik olarak destekleyici bir dönem.

Bir görüşme, bir başvuru, bir iş birliği veya uzun zamandır üzerinde çalışılan bir proje yeniden önem kazanabilir.

Fakat fırsatın ortaya çıkmasıyla onu değerlendirmek aynı şey değildir.

BAZEN HAYATINIZI DEĞİŞTİREN ŞEY BÜYÜK BİR MUCİZE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA GÖSTERDİĞİNİZ CESARETTİR!

16 EKİM: PLÜTON DİREKT! ARTIK ESKİ GÜÇ DENGELERİYLE DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİL!

Haftanın en dikkat çekici astrolojik dönüm noktalarından biri 16 Ekim.

Plüton Kova burcunda direkt harekete dönüyor.

Plüton'un yön değiştirmesi, astrolojik sembolizmde kontrol, güç, bağımlılık, dönüşüm ve bırakılması gereken alışkanlıklarla yüzleşme temalarını güçlendiriyor.

Özellikle uzun zamandır aynı sorunların etrafında dönen insanlar için şu sorular önem kazanabilir:

Neden sürekli aynı insanlarla mücadele ediyorum? Neden kontrol edemediğim şeyleri kontrol etmeye çalışıyorum? Neden artık bana iyi gelmeyen bir düzeni sürdürmekte ısrar ediyorum?

Plüton'un sembolik mesajı yıkmak için yıkmak değildir. İşlevini kaybetmiş yapıları fark ederek daha sağlam bir düzen kurmaktır.

Aynı gün kesinleşen Mars–Satürn üçgeni ise bu dönüşüm temasına sabır ve disiplin ekliyor.

ARTIK SADECE İSTEMEK YETMEZ! KARAR VERMEK, SORUMLULUK ALMAK VE HAREKETE GEÇMEK GEREKİR!

18 EKİM: OĞLAK İLK DÖRDÜNÜ! HAYALLERİNİZİN ARKASINDA DURABİLECEK MİSİNİZ?

18 Ekim'de Oğlak burcunda gerçekleşen İlk Dördün Ay fazı, haftanın sonuna sorumluluk ve gerçekçilik teması getiriyor.

Güneş Terazi'de ilişkilerde denge ararken Ay Oğlak'ta sonuç, düzen, disiplin ve güvence istiyor.

Bir tarafta başkalarının beklentileri, diğer tarafta kendi sorumluluklarımız!

Bir tarafta huzuru korumak, diğer tarafta kendi geleceğimizi inşa etmek!

İşte bu noktada içsel bir gerilim ortaya çıkabilir.

İş hayatında ertelenmiş görevler, aile içinde sorumluluk paylaşımı, maddi planlamalar ve uzun vadeli hedefler yeniden değerlendirilebilir.

HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIRKEN KENDİ HAYATINIZI ERTELEMEYİN!

Çünkü bazen en büyük olgunluk, herkese yetişmek değil, kendi sınırlarınızı bilmektir.

PEKİ BU HAFTA HANGİ YÜKSELEN BURÇLAR DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR?

Yükselen Koçlar için ilişkiler, ortaklıklar, güven ve maddi paylaşımlar; yükselen Boğalar için evlilik, iş birlikleri ve günlük yaşam düzeni; yükselen İkizler için çalışma hayatı, sağlık alışkanlıkları ve yaratıcılık; yükselen Yengeçler için aile, ev, çocuklar ve duygusal güvenlik konuları öne çıkıyor.

Yükselen Aslanlar iletişim, yakın çevre, aile ve kişisel hedeflerini; yükselen Başaklar maddi kaynaklarını, harcamalarını ve öz değer duygularını; yükselen Teraziler kimliklerini, ilişkilerini ve kazançlarını; yükselen Akrepler ise geçmişlerini, iç dünyalarını ve kişisel kararlarını yeniden değerlendirebilir.

Yükselen Yaylar için sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları; yükselen Oğlaklar için kariyer, toplumsal konum ve maddi sorumluluklar; yükselen Kovalar için eğitim, yurt dışı bağlantıları, inançlar ve kişisel dönüşüm; yükselen Balıklar için ortak paralar, borçlar, güven ve içsel farkındalık temaları dikkat çekiyor.

Ancak bu yorumlar genel yükselen burç değerlendirmeleridir. Transitlerin gerçek astrolojik yerleşimi, doğum haritasındaki evlere, gezegen derecelerine ve natal açılara göre farklılaşır.

BURCUNUZ DEĞİL, DOĞUM HARİTANIZ HAYATINIZDA HANGİ ALANIN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖSTERİR!

12–18 EKİM HAFTASININ EN ÖNEMLİ MESAJI!

Bu hafta gökyüzünün sembolik dili bize şunu hatırlatıyor:

Her geri dönüş bir kavuşma değildir. Her bitiş bir kayıp değildir. Her gecikme başarısızlık değildir. Her mücadele de kazanılması gereken bir savaş değildir.

Bazen güç, haklı olduğunuzu ispatlamaktan vazgeçmektir. Bazen cesaret, yıllardır sustuğunuz bir konuda konuşmaktır. Bazen bolluk, daha fazlasını kazanmak değil, sahip olduklarınızın değerini bilmektir.

Ve bazen hayatınızın en büyük değişimi, başka birinin değişmesini beklemeyi bıraktığınız gün başlar.

BU HAFTA KENDİNİZE ŞUNU SORUN: BENİ GEÇMİŞE BAĞLAYAN ŞEY SEVGİ Mİ, KORKU MU, ALIŞKANLIK MI?

Çünkü geçmişi anlamadan geleceği inşa etmek kolay değildir.

ŞİMDİ SÖYLEYİN BAKALIM! SİZİN HAYATINIZDA HANGİ KONU YENİDEN GÜNDEME GELDİ?

AŞK MI? PARA MI? AİLE Mİ? KARİYER Mİ? YOKSA ARTIK HAYATINIZDAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİNİZ BİR İNSAN MI?

Yükselen burcunuzu ve bu hafta en çok hangi konuda değişim beklediğinizi yorumlara yazın!

UNUTMAYIN! BURCUNUZU BİLMEK BAŞLANGIÇTIR, DOĞUM HARİTANIZI TANIMAK İSE KENDİNİZİ ANLAMANIN BİR YOLUDUR!

ŞENAY DEVİ | ASTRODEHA

#AstrodehA #ŞenayDevi #HaftalıkAstroloji #12Ekim18Ekim #VenüsRetrosu #PlütonKova

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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