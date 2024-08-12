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12 – 18 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Hint Yantrası Kameshwari Yantra

etiket 12 – 18 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Hint Yantrası Kameshwari Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 07:01

Kameshwari Yantra, 520 sayı sekansına göre hazırlanmış 7 gezegenin en yüksek oktavlı enerjilerini, 4 elementin güçlü etkilerini  harekete geçirir ve hızlı bir şekilde yaşamımıza aktarmaya başlar.

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Ruhsal ve bedensel olarak kendinizi çok daha iyi ve sağlıklı hissedersiniz.

Ruhsal ve bedensel olarak kendinizi çok daha iyi ve sağlıklı hissedersiniz.

İnsani, ruhani tüm negatif enerjilere karşı güçlü bir koruyucudur.  Kararlarınızı kolaylıkla alır ve uygulayacağınız imkanlarla karşılaşırsınız. Evinizin güney doğu duvarında kullanılması gereken bir yantradır.  Ateş, Hava, Toprak Burçları tarafından kullanılabilir.

Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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