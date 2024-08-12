12 – 18 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Hint Yantrası Kameshwari Yantra

İnsani, ruhani tüm negatif enerjilere karşı güçlü bir koruyucudur. Kararlarınızı kolaylıkla alır ve uygulayacağınız imkanlarla karşılaşırsınız. Evinizin güney doğu duvarında kullanılması gereken bir yantradır. Ateş, Hava, Toprak Burçları tarafından kullanılabilir.

Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

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