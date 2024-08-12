Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
12 - 18 Ağustos 2024 Haftasının Burç Yorumları

etiket 12 - 18 Ağustos 2024 Haftasının Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 12:54

Bu hafta boyunca Merkür durağan seyrini daha yoğundan yaşayacağız. Anlık çıkışlar yapmaktansa çözüm odaklı ilerlemek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için çaba göstermek önemli gelişmeleri yaşamlarımıza taşıyabilir. Ayrıca geçmişte dedikodu ve iftiraları ile bizi zorlayan kişilerin yaptıklarının gün yüzüne çıkması ile adaletin seyri inançlarımızı ve değerlerimizi güçlendirecek güçte.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koç

Koç

Gökyüzü bu hafta Koç, ilişkilere odaklanma zamanı. Venüs'ün ortaklık sektörünüzdeki uyumu, açık iletişimi ve daha derin bağlantıları teşvik eder. Yanlış anlaşılmalar ile sınandınız, bu hafta bunları temizleme zamanı. Profesyonel olarak Mars, iş hayatınızda çabalarınızı destekliyor, bekleyen projelerin üstesinden gelmek ve üstlerinizi etkilemek için ideal bir dönem haline getiriyor. İsteklerinizin arkasında kararlılıkla durmalısınız. Finansal olarak dikkatli olun; beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Sağlık açısından, Merkür retrosu küçük sağlık sorunlarına dikkat etmenizi vurgulamakta.  Genel olarak, hafta ikili ve kişisel ilişkilerde uyumu korumalı, dengeyi kalmalısınız.

Boğa

Boğa

Gökyüzü bu hafta yaratıcılık ve ilham getiriyor yaşamlarınıza. Neptün'ün sanatsal sektörünüzü etkilemesiyle, yaratıcı arayışlar için mükemmel bir zaman. Sanat, müzik veya yazı olsun, ilham perilerinizin sizinle birlikteyken iyi değerlendirin. Kariyer açısından Jüpiter, iş hayatınızı daha da genişletmenize yardımcı olur. Değerli iş birlikleri sağlayabilecek etkinliklere veya davetlere hafta boyunca iştirak edin. Finansal kararlar ihtiyatlı bir şekilde alınmalıdır; beklenmedik kazançlar sizi savurmaya teşvik edebilir, harcama değil birikim zamanı. Sağlık açısından, Güneş’in sağlıklı yaşam sektörünüze seyri fiziksel zindeliğe odaklanmayı teşvik ediyor sizleri spor ve diyet için bu güçlü enerjiyi iyi değerlendirin.  Aile ve özel yaşamınızda Satürn'ün etkisi, ikili ilişkilerinizde sabırlı olmanın önemini vurguluyor. Yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ancak net iletişim bunları çözecektir. Venüs desteği, aşk hayatınızda ilişkinizi derinleştirmek için harika bir hafta haline getiriyor akışta kalın.

İkizler

İkizler

İletişim bu hafta merkezinizde olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür, diyalogları derinlikle ele almanızın önemini vurgulamakta. Retro seyri her zamankinden hassas olmanız için uyarıyor sizleri. Bekarsanız ilgi çekici bir konuşma ile hoşlandığınız biri ile kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. İş hayatınızda ise düşüncelerinizi yazılı olarak ifade etmeyi düşünün çok daha iyi sonuçlar almanız mümkün olur. Profesyonel olarak, işbirlikçi projelerden çekinmeyin; özellikle hafta ortası olmak üzere bazı son dakika program değişiklikleri ile karşılaşabilirsiniz. Doğada kısa yürüyüşler ile stresi yönetin.

Finansal olarak, yatırımlar konusunda dikkatli olun. Karar vermeden önce araştırmaya zaman ayırın. Sağlık açısından; zihinsel sağlığınız fiziksel kadar önemlidir. Kişisel gelişim iç gözlem şifalandıracaktır sizleri.  Son derece hareketli ve yoğun temponuz arasında kendinizi yansıtmak için anlar ayırın. Uyum kabiliyetiniz gücünüzdür; bırakın hafta boyunca size rehberlik etsin. Unutmayın, denge anahtardır.

Yengeç

Yengeç

Gökyüzü bu hafta kişisel gelişime doğru dönüştürücü bir yolculuğa davet ediyor sizleri. Ay evreleri iç gözlemde bulunmanızın faydaları ve ruhunuzda yatan bilgelik incilerini ortaya çıkarmak için sezgilerinize önem vermenizi vurguluyor. Aşk hayatınız ya da işiniz ile ilgili, bir ortaklık önemli bir noktaya ulaşabilir. Karşılıklı anlayışı sağlamak için açık sözlü olmaya özen gösterin. Kariyer açısından engelleri aşmak için azminize güvenin. Bir liderlik fırsatı ortaya çıkabilir; sorumluluğu güvenle alın. Sezginiz arttı; özellikle kişiler arası karşılaşmalarda buna güvenin. Sağlık göz ardı edilmemelidir; enerjinizi sürdürmek için dinlenme ve farkındalık uygulamalarına öncelik verin.

Aslan

Aslan

Gökyüzü bu hafta yaratıcılığınızı ve hedeflerinize ulaşma arzunuzu güçlendirecek. Özel yaşamınızda romantik anlar artıyor eş ya da sevgilinizle tutkunuz yeniden alevleniyor. İş hayatınızda girişimleriniz kabul görebilir vazgeçmeden kendinizi geliştirmeye ve yenilikçi yaklaşımlar içinde olmaya odaklanın.  İş ilişkilerinde, yüksek auranız müttefikiniz olacak ve müttefikleri yanınıza çekecektir. Finansal olarak bu hafta kısa vadeli yatırımlar yerine, uzun vadeli yatırımları düşünün. Savurganlık yapma dürtüsü hissedebilirsiniz, ancak öz disiplin uzun vadede size daha iyi hizmet edecektir. Sağlık açısından, dinamik yaşam tarzınızı yeterli rahatlama ile dengelediğinizden emin olun; enerji rezervlerinizin yenilenmesi gerekiyor. Sadece bedeninizi değil, aynı zamanda ruhunuzu da destekleyen aktivitelere katılın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başak

Başak

Gökyüzü bu hafta zorluklar ve ödüllerin olduğu enerjileri barındıyor sizler için. Çalışma ortamınıza odaklanın; titiz doğanız takdir edilecektir. Becerilerinizi sergileme şansı sunan önemli bir proje veya sorumluluk fırsatı yakalayabilirsiniz iyi değerlendirin. Ancak sorumluluk alırken başkaları adına taahhütte bulunmaktan kaçının. Burcunuzda seyrine başlayan Mars, spora başlamanız ve diyet için destekliyor sizleri.  Bu hafta eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurmak şaşırtıcı fırsatlar sağlayabilir. Finansal olarak dikkatli olun. Beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Hafta sonu boyunca, hak edilmiş bazı kişisel bakıma kendinizi şımartın. Özel yaşamınızda ise zorluklar ile başa çıkmaya hazır olacaksınız.

Terazi

Terazi

Gökyüzü hafta boyunca her konuda alma verme dengesini korumanız için uyarıcı enerjiler ile dolu. Aslan burcusundaki yönetici gezegeniniz Venüs, etkileyici yaratıcılığı ve romantizmi güçlendirecek hafta boyunca. Sanatsal aktivitelere katılın veya eşiniz için romantik bir sürpriz planlayın. İş yerinde, işbirlikçi projeler geliştirip kabul görebilirsiniz. Diplomatik becerileriniz, çatışmaları çözmede ve ekip çalışmasını kolaylaştırmada anahtar olacaktır. Finansal olarak, yatırım yapmadan önce uzman tavsiyesini dikkate alın. Hafta ortası, burcunuzdaki Ay, daha yüksek sezgi ve duygusal netlik getiriyor yaşamlarınıza. Hafta boyunca aile ve özel yaşamınızda, uyum vurgulandığı için ev iyileştirmeleri veya aile bağı faaliyetleri için de mükemmeldir.

Akrep

Akrep

Gökyüzü bu hafta derin bir dönüşüm vadediyor. Aslan burcundaki Güneş ile kariyerinize dikkat edin. İş yerinde çok önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz; bu değişimleri sizin lehinize kullanmak için akışta kalın. Disiplinli kararlılığınız en büyük varlığınız olacaktır. İlişkisel cephede, Başak'taki Merkür iletişimi geliştirerek, çözülmemiş meseleleri sevdiklerinizle tartışmak için ideal bir zaman haline getiriyor. Dürüst diyalog daha güçlü bağları oluşturmanızı sağlayacak. Finansal olarak, muhafazakâr bir yaklaşım size en iyi şekilde hizmet eder; beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, bu nedenle tasarrufa öncelik verin. Sağlık açısından, duygusal refaha odaklanmayı düşünün. Mars’ın etkisi, kendini geliştirme arzunuzu güçlendirecek bu enerjiyi fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekleyen alışkanlıkları benimsemek için kullanın.

Yay

Yay

Gökyüzü bu hafta kendinizi tekrarlamak yerine getirmenizin önemini vurgulamakta. Kariyeriniz açısından, bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz ancak odaklanmış ve uyumlu kalın. Doğal iyimserliğiniz herhangi bir engeli aşmanıza yardımcı olacaktır. İlişkilerde söylemek yerine dinlemeyi seçin. Bir partnerle veya sevdiğiniz biriyle yanlış anlamalarla karşı karşıya kaldıysanız, Gökyüzü bu hafta gerginlikleri iyileştirip duygusal bağınızı güçlendirmek için destekliyor sizleri. Sağlık açısından, zihinsel refaha öncelik verin; stresi azaltmak ve netliği artırmak için meditatif uygulamaları düşünün. Seyahatleriniz istediğiniz gibi gerçekleşebilir. Eş ya da sevgiliniz ile anın tadını çıkartın.

Oğlak

Oğlak

Yönetici gezegeniniz Satürn, kariyer yolunuza yapı ve disiplin getirdiği için önemli bir profesyonel büyüme vaat ediyor. Bu, uzun vadeli hedefler belirlemek ve bunlara doğru stratejik olarak çalışmak için mükemmel bir zaman dilimi sizler için. İletişime vereceğiniz önem sizlere yeni fırsatlar yeni kapılar açabilir, bu nedenle sosyal etkileşimlerden uzak durmayın. Kişisel hayatınızda, ilişkileriniz de, empati ve anlayış göstermek, herhangi bir çatışmayı çözmede uzun bir yol kat edecektir. Pratik doğanız sizin gücünüzdür ancak özellikle yakın aile ve arkadaşlarınızla duygularınızı ifade etmeyi unutmayın. Sağlık açısından, dengeli bir diyet sürdürmeye ve düzenli egzersizi rutininize dahil etmeye odaklanın. Meditasyon veya yoga, karşılaşabileceğiniz herhangi bir stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Finansal olarak, geleceğinize yatırım yapmak için iyi bir hafta, ancak tüm kararların iyi araştırıldığından emin olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kova

Kova

Gökyüzü bu hafta Merkür, Başak burcuna geçerken analitik yeteneklerinizi geliştirecek ve düşüncelerinizde netlik bulacaksınız. Bu, kişisel ve profesyonel hedefleri hassasiyetle belirlemek için harika bir hafta. Yenilik müttefikiniz olacak, bu yüzden iş yerinde masaya yeni fikirler getirmekten çekinmeyin. Güvendiğiniz kişiler ile iş birliği verimli sonuçlara yol açabilir, bu nedenle ekip çalışmasına açık olun. Özel hayatınızda, eski arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle yeniden bağlantı kurabilir, dargınlıkları sevgi ile barışa çevirebilirsiniz. Romantizm havada; bekarlar ilgi çekici biriyle tanışabilirken, ilişkilerde olanlar derin sevgi bağlarınızı güçlendirebilecekler hafta boyunca.

Balık

Balık

Hafta boyunca, kariyerinizde karar verirken içgüdülerinize güvenin, aynı zamanda onları yedeklemek için somut verilere de güvenin. Takım çalışmalarından çık bireysel çalışmalara odaklanın. Kişisel düzeyde, empatik doğanız insanları size doğru çekecek ve derin bağlantılar için bir fırsat yaratacaktır. Bu zamanı sevdiklerinizle ilişkileri derinleştirmek için kullanın. Rahatlatan ve sizi ilham veren yaratıcı aktivitelere katılarak zihinsel ve duygusal sağlığınıza dikkat edin. Finansal olarak, sezginiz sizi akıllıca yatırımlara yönlendirecektir önemseyin. Özel yaşamınızda ise ön yargılı değil akışta ve gözlemci davrandığınızda doğru kararlar alacaksınız.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam