12 - 18 Ağustos 2024 Haftasının Burç Yorumları
12 - 18 Ağustos 2024 Haftasının Burç Yorumları
Bu hafta boyunca Merkür durağan seyrini daha yoğundan yaşayacağız. Anlık çıkışlar yapmaktansa çözüm odaklı ilerlemek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için çaba göstermek önemli gelişmeleri yaşamlarımıza taşıyabilir. Ayrıca geçmişte dedikodu ve iftiraları ile bizi zorlayan kişilerin yaptıklarının gün yüzüne çıkması ile adaletin seyri inançlarımızı ve değerlerimizi güçlendirecek güçte.
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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