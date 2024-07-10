11 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Neptün arasında meydana gelen üçgen açı, ruhsal dengeni sağlaman konusunda seni destekliyor. Bu dönemde duygusal anlamda dengeye ulaşmak için kendinle baş başa kalmalısın. Uzunca bir süredir, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Kusursuzu hedeflediğini biliyoruz fakat, senin de dinlenmenin zamanı geldi. Biraz da işlerin rayından çıkmasına izin vermelisin.

Kusursuz düzen için mücadele etmek seni yormuş olmalı. Şimdi, kendini keşfetmek ve içsel yolculuğuna odaklanmak için kendine zaman ayırmalısın. Tam da bu noktada, Venüs'ün Aslan burcundaki konumu, içsel yolculuğunda sana rehberlik ediyor. Ruh eşini bulmaya, kendin olmaya ve bir süre durmaya ihtiyacın var.

Özellikle de yeni bir işe ya da projeye başlamadan nefes almalısın. Bu sayede kendin için en doğru kararı alabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...