11 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün meydana gelen Venüs ile Neptün arasındaki üçgen, iş hayatında ve günlük rutinlerinde yaratıcılığı artırıyor. Hatta, Venüs'ün Aslan burcundaki konumunun da etkisiyle rutinleri yıkman gerektiğini işaret ediyor. Biraz sınırları zorlamaya ne dersin?

Mesela, iş hayatında her zamanki düzenin dışında riskler alarak kazancını artırabilirsin. Alışılmışın ve standart olanın dışına çıkarak bir anda yükselmeye başlayabilirsin. Konfor alanından çıkmak ilk anda zor görünse de başarının verdiği tatmin ve gururla daha anlamlı bir hal alacaktır!

Hazır sınırları zorlamaya başlamışken, aşk hayatında da değişime hazır olmalısın. Kendinin tam zıttı bir partnerle aşktan korkmadığın bir döneme başlıyoruz. Daha önce denemediğin şeyleri denediğin, yapmam dediklerini yaptığın günün sonunda pişman olmayacaksın. Bizden söylemesi, bolca eğlenecek ve çokça kazanacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...