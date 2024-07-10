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11 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 19:01

Sınırları zorlamanızın zamanı geldi! Venüs, sizi yükselmeye ve dönüşmeye çağırıyor! Peki, 11 Temmuz Perşembe gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Perşembe günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün meydana gelen Venüs ile Neptün arasındaki üçgen, iş hayatında ve günlük rutinlerinde yaratıcılığı artırıyor. Hatta, Venüs'ün Aslan burcundaki konumunun da etkisiyle rutinleri yıkman gerektiğini işaret ediyor. Biraz sınırları zorlamaya ne dersin? 

Mesela, iş hayatında her zamanki düzenin dışında riskler alarak kazancını artırabilirsin. Alışılmışın ve standart olanın dışına çıkarak bir anda yükselmeye başlayabilirsin. Konfor alanından çıkmak ilk anda zor görünse de başarının verdiği tatmin ve gururla daha anlamlı bir hal alacaktır! 

Hazır sınırları zorlamaya başlamışken, aşk hayatında da değişime hazır olmalısın. Kendinin tam zıttı bir partnerle aşktan korkmadığın bir döneme başlıyoruz. Daha önce denemediğin şeyleri denediğin, yapmam dediklerini yaptığın günün sonunda pişman olmayacaksın. Bizden söylemesi, bolca eğlenecek ve çokça kazanacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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