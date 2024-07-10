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11 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 19:01

Venüs, tutkularınızın peşinden koşmanızın zamanı geldiğine işaret ediyor! Bu karizma ve güvenle istediğinizi elde edebilirsiniz. Peki, 11 Temmuz Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün meydana gelen Venüs ile Neptün arasındaki üçgen, kişisel cazibeni ortaya çıkarıyor. Zira, Venüs'ün kendi burcundaki konumu, kendini ifade etme ve dikkat çekme konusunda bir adım önde olmanı sağlıyor. Tam da bu noktada hem sosyal çevrende hem romantik ilişkilerinde ilgi odağı olabilirsin. İş hayatında ise kendine olan güvenin ve karizmanla dikkat çekebilirsin. Böylece ikna kabiliyetinin de artacağı aşikar! 

Bu durumda sana en önemli önerimiz, bugün yatırımcı ve iş birlikçileriyle görüşeme düzenle. Karşındaki hemen herkesi, hayalindeki yolda yürümeye ikna edebilirsin. Bir süredir üzerine düşündüğün projeyi, finansal destek ve yatırımcı gücü ile hayata geçirebilirsin. Gerçek bir lider olarak işlerin kontrolünü ele almanın zamanı geldi. 

Öte yandan bu denli dikkat çekici ve karizmatik olduğun bu süreçte partnerinle romantik ve tutkulu anlar da yaşayacaksın. Bu gece aşka vakit ayırmayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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