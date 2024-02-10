11 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün enerjik ve neşeli anlar seni bekliyor! Uzun zamandır aklında olan planları hayata geçirmek için harika bir gün. Haftanın son gününde alacağın kararlar gelecek haftanın planlarını da etkileyecek. Zira yaklaşık bir hafta sürecek Güneş Vesta açılanmasının etkisi altındasın. Yoğun geçen haftanın ardından ruhen ve bedenen yenilenmek için zamanın var.

İş hayatına hızlı bir giriş yapmak istersen, imzaları şimdiden atmalısın. Aklından geçen bir istifa ise tereddüt etmemelisin. Finansal ortaklıklara da açık olmalısın. Yalnızca istediğini almaya odaklanmalı, hayatına şekil vermekten korkmamalısın. Ancak bu sayede beklediklerini elde etme fırsatı yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...