11 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün fikirlerini açıkça belirtmekten kaçınma! Bugün söyleyeceklerin yalnızca senin değil, yakın çevrenin de hayatına olumlu etki edebilir. Söyleyeceğin bir söz, önemli bir farkındalığın fitilini ateşleyebilir. Danışmanlık ya da öğüt verdiğin kimseler varsa onlar için harika bir günün anahtarı sensin! Tabii kendin için de bu mümkün. Bu yüzden Güneş Vesta açılanmasında önce kendine karşı dürüst olmalısın.

İstediğin şeyler, hayattan beklentilerin veya itiraf etmen gereken konularda açık olmalısın. Üstelik bunları kimsenin bilmesine de gerek yok. Kendi kendine yapacağın itiraflar bile ruhsal anlamda arınmanı sağlayacak. Yaşadığın farkındalıkla yeni bir yol çizmeki sağlayacak beklenmedik kapılar önünde açılacak. Daha da iddialı bir şekilde bu durumu özetlemek gerekirse: Mucizelere inanır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...