11 Mayıs Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Yoğunluk henüz sabahın ilk saatlerinde başlayacak. Bugün tatlı bir koşturmaca içerisinde, seyahat planları ve eğitimle ilgili kararlar üzerinde kafa yorabilirsin. Yurt dışı eğitim programları, akademik araştırmalar ve uzun vadeli planlar yapabilirsin.

Biletlerini almaya, evi toparlamaya ve gitmeden tüm dostlarını ziyaret etmeye odaklan. Bu keyifli vedanın sonunda eskisinden daha başarılı ve bilgili bir şekilde döneceksin. Gerçi dönmeme ihtimalin de var. Gelecek planlarını etkileyecek, hayatını yeniden şekillendirecek bir karar vermek üzeresin. Başarı yolculuğunda karşına hiçbir engel çıkmayacağını da söyleyebiliriz.

Gelelim günün stresli kısmına! Bu yolculuk romantik ilişkine pek de iyi yansımayabilir. Aşk hayatını olumsuz etkileyebilir, partnerinle bir ayrılık sebebi haline gelebilir. Fakat, sen 'seviyorsa yanımda durur' mantığına yoğunlaşabilirsin. Zira başarı yolculuğunda seni destekleyen biriyle birlikte olman çok daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...