11 Mayıs Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ikili ilişkilerin, evliliklerin ve ortaklıkların üzerinde olumlu bir enerji hakim olacak. Bu enerji, eşinle arandaki anlaşmazlıkları çözmen konusunda sana yardımcı olabilir. Belki de bugün, eşinle uzun zamandır konuşmak istediğin konuları konuşma fırsatı bulabilirsin. Anlaşılmayı bekleyen konularda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bu ilişkinize iyi gelecektir.

Bu arada aileni genişletmek de gündeminde yer alabilir. Evlilik, aile birliği, çocuklar ve kardeşler hakkında konuşmalar içerisinde bulunabilirsin. Büyüyen ailenizde kalabalıkla birlikte güçlenen sevgi bağlarına ve belki de minik bir bebeğe hazır olmalısın. Mutlu bir hafta sonunda güzel haberler alacaksın. Hem kendi ilişkin hem de geniş ailendeki bağlar güçlenecek.

Son olarak günün ikinici yarısında kısa bir süre de olsa e-postalara ya da aramalara yanıt vermen gerekebilir. Şimdiden sana başarılar dileriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...