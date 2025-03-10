11 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün her zamankinden çok daha konuşkan ve girişken olabilirsin. Hayata karışmak isteyebilir, manevi paylaşımlara her zamankinden fazla önem verebilirsin. Bugüne dek konuşmadıklarını da bu sayede konuşabilirsin.

Geri hareketine hazırlanan Merkür ve Venüs'ün kavuşumundan güç alarak cesur ve bağımsız olabilirsin. Tuttuğunu koparacağından eminiz. Şimdi ayaklarının yere sağlam bastığı bir dönem başlıyor. Sesini daha fazla çıkardığın, hakkını savunduğun ve ne istediğini bildiğin günler seni bekliyor.

Konuşkan ve girişken yaklaşımın romantik ilişkilerde de seni bir adım öne geçirecektir. Flört etmeye meyilli ve dışa dönük tavrın ile ruh eşini bulabilirsin. Eğer bekarsan, sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için harika bir gün. Birlikteliğin varsa, o zaman baş başa derin sohbetler aranızdaki tutkuyu körükleyebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...