11 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kriz yönetimi ve planlama konusunda becelerine ihtiyaç duyabilirsin. Hızlı bir haftaya hazır ol, işler bir anda üstüne yığılabilir. Merkür ile Plüton arasındaki altmışlık açı kalıbının etkileriyle düzenin kurucusu haline gelebilirsin. Zorlukların üstesinde gelme konusunda ki yeteneklerin, akılcı ve yenilikçi çözümlerinle yolunu aydınlatabilir. Üstünlüğünü ve farkını göstermenin tam zamanı! Bugün şansın yaver gidecek.

Pek çok burç için psikolojik savaşı ve yeniden düzene girme çabasını işaret eden bu açı kalıbında fark yaratma şansın bir hayli yüksek. Gözle görünür ölçüde soğukkanlı ve akılcı ilerleyişin birçok kişinin hayranlığını kazanmanı sağlayacak. İş ortamında bir yıldız gibi parlarken aşk hayatın için de tatlı sürprizler yaşanabilir. Partnerinle ilişkinin dinamiklerini değiştiren heyecanı bir başlangıç yapabilirsin. Bekar Yay burçları için ise bugün hoş bir tesadüfle başlayan aşkın tarihi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...