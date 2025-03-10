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11 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.03.2025 - 19:14

Özgüleşmek için sınırlarınızı belirleyin! Peki 11 Mart Salı günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ailevi meseleleri konuşmamız gerekebilir. Özellikle aile büyüklerin ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilir, üzerine fazla gelindiğini ya da manipüle edildiğini hissedebilirsin. Hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan yakınlarından uzaklaştığın bir dönem başlıyor. 

İşte tam da bu noktada Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte özgür olmak isteyeceksin. Hayatında kalıcı bir değişiklik olmak ve unutulmaz bir dönüm noktası yaşanmak üzere. Bu süreçte istediğin kişi olamazsan, kaybedebilirsin. Hatta bunu içten içe hissettiğin için hayatını, çekirdek aileni ve kişisel alanlarını net çizgilerle ayrılmaya özen gösterebilirsin. Şimdi iyilik için bile olsa hayatına müdahale ettirmeyecek, kendi kararlarını alacaksın.  

Özgürleştikçe ayaklarının yere daha da sağlam bastığını fark edeceksin. Böylece kendine olan güvenin de artacak, huzurun da! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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