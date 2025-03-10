11 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ailevi meseleleri konuşmamız gerekebilir. Özellikle aile büyüklerin ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilir, üzerine fazla gelindiğini ya da manipüle edildiğini hissedebilirsin. Hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan yakınlarından uzaklaştığın bir dönem başlıyor.

İşte tam da bu noktada Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte özgür olmak isteyeceksin. Hayatında kalıcı bir değişiklik olmak ve unutulmaz bir dönüm noktası yaşanmak üzere. Bu süreçte istediğin kişi olamazsan, kaybedebilirsin. Hatta bunu içten içe hissettiğin için hayatını, çekirdek aileni ve kişisel alanlarını net çizgilerle ayrılmaya özen gösterebilirsin. Şimdi iyilik için bile olsa hayatına müdahale ettirmeyecek, kendi kararlarını alacaksın.

Özgürleştikçe ayaklarının yere daha da sağlam bastığını fark edeceksin. Böylece kendine olan güvenin de artacak, huzurun da! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...