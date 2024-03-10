11 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün zihinsel sağlığına özen göstermelisin. Hayatının yoluna girmesi için duygusal dengeyi korumalısın. Sahi ne zamandır kendine zaman ayırmıyorsun? Merkür Plüton açılanması Terazi burçları için derin duygusal dönüşümleri temsil edebilir. Artık kendinle daha derin bağlar kurma isteğin artabilir. İstek ve ihtiyaçlarını ön plana çıkarma zamanın geldi.

Gelelim aşk hayatına! Bugünden itibaren üzerine titrediğin partnerini biraz yalnız bırakabilirsin. Kendine özgür alanlar açma isteğin ve ihtiyaçlarını önceliklendirme dürtün, ilişkinin seyrini değiştirebilir. Partnerin başta bu duruma şaşırsa da sendeki değişim hoşuna gidecek. Yeni halin kariyer yaşamında da daha etkin olmanı sağlayabilir. İletişim becerilerini besleyen öz güvenin ortaklık ilişkilerinde sözü geçen taraf olmanı sağlayabilir. Stratejik planların kazancını artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...