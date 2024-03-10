11 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kararlarını sezgilerine güvenerek alabilirsin. Merkür Plüton altmışlığında hayatını plan ve stratejiler üzerine kurabilirsin. Bu durum iş hayatında başarına başarı katmana sebep olurken aşk hayatında bir takım zorlukların habercisi olabilir. Hayatta her şeyin bir kar zarar dengesinde olmadığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor.

Hadi ilk olarak aşk hayatını ele alalım. Yeni ve bebeklenmedik haberlerin temsilcisi Merkür, aşk hayatında sorunları işaret ediyor. Haftaya hızlı başlamaya odaklanırken ilişkini ihmal etme. Partnerin seninle ortak ilgi alanları keşfetmek için fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyor olabilir. Zira senin odak noktan kariyerin! Bu durum yakında değişebilir. Gelelim kariyer hayatına... İş hayatında seni bekleyen bir değişiklik söz konusu. İş seyahati için valizlerini toplamaya başla. Gideceğin yerde bazı düşüncelerin değişebilir. Partnerinden gelen bir mesajla bu seyahatin sonrasında bir de romantik tatile çıkma kararı alabilirsin. Sendeki bu değişim hayatındaki dengeleri önce bozabilir sonra kusursuz düzeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...