11 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aceleci bir yaklaşımla harekete geçebilirsin. Güçlü bir motivasyon ile hayatına renk katacak adımlar atabilirsin. Şimdiden hafta sonuna geçmeye hazır gibi görünüyorsun. Bir tatile çıkmak ve hayattan keyif aldığın bir gezinti sırasında dinlenmek sana iyi gelecektir. Hadi kalbinin sesini dinle ve valizini toplayıp yola çık.

Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla ortaya çıkan bu enerjiye ayak uydurarak hayatı yakalamış gibi hissedebilirsin. Kaçırdıklarını telafi edebilir, harekete geçmenin verdiği cesaret ile huzur da bulabilirsin.

Tüm bu süreçte gerek ruhsal gerekse gerçek anlamda çıktığın yolculukta yanında kimin olmasını istediğini de iyi düşün. Zira birlikte yola çıktığın kişi ruh eşin ve hayat arkadaşın da olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...