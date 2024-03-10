11 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün alışkanlıklarını değiştirmenin, tabularını yıkmanın tam zamanı! Merkür ile Plüton altmışlığında Kova burçları, önyargılarını geride bırakarak yeni bir hayata adım atıyor. Bugünlerde iletişimlerinde daha derin ve güçlü bir etkileşim içinde olabilirsin. Artık dilediğin kişiyle dilediğin gibi konuşmaya hazırsın. Bu da aşk hayatında yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor. Partnerinle sırlar olmadan daha güçlü ve samimi Bağlar kurabilirsin. Mevcut ilişkisindeki bu değişimin yanı sıra yeni bir aşka yelken de açabilirsin. Haftanın ilk günü senin için heyecanlı olacak gibi görünüyor!

Gel bir de kariyer yaşamındaki gelişmelere göz atalım. Bugün değişen düşünce yapınla merakın da artabilir. Bu da iş yaşamında başarılı olacağın anlamına geliyor. Fakat yaratıcı gücüne ve fikirlerine güvenerek otorite savaşlarının içine girebilirsin. Bir süredir baskıladığın bir takım düşüncelerin ortaya çıkmasıyla daha fazlasını elde etme hırsına kapılabilirsin. Dikkatli ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...