11 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün yolun sonundaki ışığı görecek, adeta yüklerinden kurtulacaksın. Geri hareketine hazırlanan Merkür ile Venüs'ün kavuşumu nedeniyle bir hayli canlı ve dinamik olacaksın. Hayatındaki her şeyin anbean iyiye gittiğini hissederek motivasyonunun arttığını göreceksin.

Tam da bu noktada kendine ve hayatına daha fazla özen göstermeye başlayacak, kendin için en iyiyi isteyeceksin. Havanı değiştiren, motivasyonunu yükselten olumlu gelişmeleri bu sayede desteklersen mutluluğu kalıcı hale getireceğin de aşikar. Bir karar vermelisin, kendinden taviz mi vereceksin yoksa hayattan keyif mi alacaksın?

Tabii verdiğin karar özel hayatın kadar iş hayatını da etkileyecek. Özel hayatında kendini önceliklendiren bir duruş sergilemeye başlayabilirsin. Benzer bir şekilde iş hayatında da göz önünde olmak için her zamankinden çok daha fazla mücadele ederek göz kamaştırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...