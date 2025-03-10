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11 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.03.2025 - 19:14

Ne istemediğinizi bilin! Peki 11 Mart Salı günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün özel hayatın ile sosyal çevren ve hatta geniş ailen arasındaki dengeyi korumalısın. Aile büyüklerinin talepleri ve arzuların arasında kalabilir, çekirdek ailenin düzenini korumak konusunda birtakım sorunlar yaşayabilirsin. 

Tam da bu noktada sınırlarını belirlemeli, ne istediğini ama daha da önemlisi ne istemediğini bilmelisin. Kurallarının yıkılmasına ya da sınırlarının ihlal edilmesine çok da izin vermemelisin. Bu sayede huzur bulabilir, retrograt hareketindeki Venüs ve Merkür'ün kavuşumundan cesaret alabilirsin. 

Benzer bir durumdan iş hayatında da söz edebiliriz. Mesai saatlerini aşan iş düzeninden yorulabilirsin. Bu yüzden kendini iyi hissetmek için net bir sınır belirlemeye ve sorumluluğun olmayan görevler ile yorulmaktan kaçınmaya odaklanabilirsin. İşten güçten uzaklaşıp kendin için bir şeyler yapmak da sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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