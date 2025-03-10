11 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün özel hayatın ile sosyal çevren ve hatta geniş ailen arasındaki dengeyi korumalısın. Aile büyüklerinin talepleri ve arzuların arasında kalabilir, çekirdek ailenin düzenini korumak konusunda birtakım sorunlar yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada sınırlarını belirlemeli, ne istediğini ama daha da önemlisi ne istemediğini bilmelisin. Kurallarının yıkılmasına ya da sınırlarının ihlal edilmesine çok da izin vermemelisin. Bu sayede huzur bulabilir, retrograt hareketindeki Venüs ve Merkür'ün kavuşumundan cesaret alabilirsin.

Benzer bir durumdan iş hayatında da söz edebiliriz. Mesai saatlerini aşan iş düzeninden yorulabilirsin. Bu yüzden kendini iyi hissetmek için net bir sınır belirlemeye ve sorumluluğun olmayan görevler ile yorulmaktan kaçınmaya odaklanabilirsin. İşten güçten uzaklaşıp kendin için bir şeyler yapmak da sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...