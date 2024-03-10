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11 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 19:04

Merkür Plüton altmışlığında, ölüm ile yaşam arasındaki denge kusursuz hale gelecek. Sizi hayata bağlayacak enerjiyle dolu dolu yaşamaya hazırsınız. Peki, 11 Mart Pazartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün duygusal güveni artırma isteğin ön plana çıkabilir. Plüton, yaşam ve ölüm dengesini sağlarken hayata daha da sıkı bağlandığını hissedeceksin. Ruhen ve bedenen de kendini güçlenmiş hissederek haftaya büyük bir enerjiyle başlayacaksın. Dilediğince yaşamaya odaklanarak uzun süredir yaşadığın zorlukları asmış olmanın tatminini yüreğinde hissedeceksin. 

Bu sıralar aşk hayatını ikinci plana atmış olabilirsin. Önceliklerin arasında yer vermediğin aşk, kapını çalmak üzere. Yüreğinin derinlerini gören tam da hayalindeki kişiyle tanışmaya hazır ol. Bu beklenmedik karşılaşma seni aşka mecbur bırakacak gibi görünüyor. Odaklandığın kariyer yaşamında işe yeni bir yol çizmenin zamanı geldi. Artık yapman gerekeni biliyor, harekete geçmek için gün sayıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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