11 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygusal güveni artırma isteğin ön plana çıkabilir. Plüton, yaşam ve ölüm dengesini sağlarken hayata daha da sıkı bağlandığını hissedeceksin. Ruhen ve bedenen de kendini güçlenmiş hissederek haftaya büyük bir enerjiyle başlayacaksın. Dilediğince yaşamaya odaklanarak uzun süredir yaşadığın zorlukları asmış olmanın tatminini yüreğinde hissedeceksin.

Bu sıralar aşk hayatını ikinci plana atmış olabilirsin. Önceliklerin arasında yer vermediğin aşk, kapını çalmak üzere. Yüreğinin derinlerini gören tam da hayalindeki kişiyle tanışmaya hazır ol. Bu beklenmedik karşılaşma seni aşka mecbur bırakacak gibi görünüyor. Odaklandığın kariyer yaşamında işe yeni bir yol çizmenin zamanı geldi. Artık yapman gerekeni biliyor, harekete geçmek için gün sayıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...