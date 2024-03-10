11 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ne istediğine karar vermediğin bir gün olabilir! Kararsızlıklar ve karamsarlıkların seni yönetmesine izin verebilirsin. İşlerin kontrolden çıkmasına seyirci kalabilir, sorunları umursamayabilirsin. Biraz da başkaları uğraşsın düşüncesiyle geri plana çekilebilirsin. Plüton'un desteğiyle adeta kaostan beslenebilirsin! Özellikle iş hayatında herkesin gergin olabileceği bugünü son derece stressiz ve umursamaz bir şekilde atlatabilirsin. Haftaya sinirleri alınmışçasına sakin, kararsız ve umursamaz başlıyorsun.

Merkür ile Plüton'un sana bazı haberleri var. Yolculuğa hazırsın! Hazır sorunları umursamıyorken, uzaklaşmak harika bir fikir olabilir. Hayatında düzen sağlanana kadar izin almak isteyebilirsin. Haftayı iş ve sosyal yaşamdan uzak tamamalamak için mutlaka bir çözüm bulacak gibisin. Kendine vakit ayırarak sadece seni mutlu edecek şeyleri yapmak isteyebilirsin. Bunun için önemli fırsatlar bir anda karşına çıkabilir. Bunu sakın kaçırma, bir süredir ihtiyacın olan rota hazır önündeyken hiç beklemeden git. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...