11 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün heyecan verici seyahat planları yapabilirsin. Ufkunu genişletecek bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Bugünlerde yeni insanlar tanıyarak, yine fikirler ve bakış açıları keşfederek zamanını son derece verimli bir şekilde kullanabilirsin. Eğitim ve gelişim süreçlerine odaklanmanın zamanı geldi. İlerleme odaklı bir şekilde hareket ederek, yeniliği keşfetmelisin.

Tam da bu noktada çıktığın yoldan dönmek istemeyebilirsin. Birkaç yıllığına gittiğin bir ülkede hayatının geri kalanını geçirebilir, üniversite ya da yüksek lisans eğitimi için gittiğin şehirde iş hayatını inşa edebilirsin. Görünen o ki Mars'ın etkisi altında ve tebdili mekanda ferahlık var! Bütün bunların olabilmesi için yola çıkmadan önce özellikle tüm belge ve evraklarını kontrol etmelisin. Seyahatini geciktirecek ya da iptalini sağlayacak herhangi bir sorunla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almalısın.

Bu arada yolculuğa yalnız çıkmayabilirsin. Partnerin ya da ailen seninle birlikte bu heyecan verici başlangıca ortak olabilirler. Sevdiklerinin manevi desteğini almak, bugün düşündüğünden çok daha fazla işine yarayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...