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11 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:01

Plüton retrosunda yeni bir siz! Peki 11 Ekim Cuma gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yeni bir sen ile tanışacağız! Plüton retro senin için yeni bir dönemi başlatıyor. Sanki karakterin değişecek ve kendine yeni bir yol çizmek isteyeceksin... Bu aşamada değişmeye cesaret edemediğin, fakat yanlış olduğunu bildiğin yanlarına odaklanmalısın. 

Yaşadığın değişimin önemini ise şöyle açıklayalım, bu yeni sen sayesinde daha başarılı ve daha güçlü olacaksın! İş hayatında tuttuğunu koparan, yaratıcı ve kararlı bir duruş sergileyeceksin. Yaptığın işlerde adeta yaratıcı ve özgür ruhunu konuşturacaksın. Böylece işin parmakla gösterilen biri haline geleceksin.

Bu durum seni romantik anlamda da değiştirecek. İlk adımı partnerinden bekleyecek, şımartılmak isteyecek ve rüya gibi bir aşk yaşamak isteyeceksin. Bunun için partnerine bazı tüyolar versen iyi edersin. Belki birlikte bir hafta sonu, baş başa bir tatil sana iyi gelebilir. Bekarsan, beklentilerinin bu denli arttığı dönemde hayatına birini almak zorlaşabilir. Ne diyelim, senin kalbini çalmak kolay mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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