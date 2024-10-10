11 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yeni bir sen ile tanışacağız! Plüton retro senin için yeni bir dönemi başlatıyor. Sanki karakterin değişecek ve kendine yeni bir yol çizmek isteyeceksin... Bu aşamada değişmeye cesaret edemediğin, fakat yanlış olduğunu bildiğin yanlarına odaklanmalısın.

Yaşadığın değişimin önemini ise şöyle açıklayalım, bu yeni sen sayesinde daha başarılı ve daha güçlü olacaksın! İş hayatında tuttuğunu koparan, yaratıcı ve kararlı bir duruş sergileyeceksin. Yaptığın işlerde adeta yaratıcı ve özgür ruhunu konuşturacaksın. Böylece işin parmakla gösterilen biri haline geleceksin.

Bu durum seni romantik anlamda da değiştirecek. İlk adımı partnerinden bekleyecek, şımartılmak isteyecek ve rüya gibi bir aşk yaşamak isteyeceksin. Bunun için partnerine bazı tüyolar versen iyi edersin. Belki birlikte bir hafta sonu, baş başa bir tatil sana iyi gelebilir. Bekarsan, beklentilerinin bu denli arttığı dönemde hayatına birini almak zorlaşabilir. Ne diyelim, senin kalbini çalmak kolay mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...