11 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ikna gücünü ve iletişim yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalısın. Güçlü ikna kabiliyetinle yakın hatta uzak çevrendeki insanları kontrol altına almak konusunda çokça başarılı olacaksın. Mars ile Plüton'un güçlü etkileşimi, baskın yanlarını ortaya çıkaracak.

Tam da bu noktada iş hayatında her zamankinden çok daha etkili olacaksın. Özellikle yeni projelerde ve teknolojik gelişmelere hakim olmanı gerektiren çalışmalarda kendini göstereceksin. Fikirlerini kolayca kabul ettireceksin. Bu yüzden sınırları zorlamalı ve istediğini elde etme konusunda ısrarcı olmalısın. Başarını destekleyen Plüton'un gücüyle hareket et! Sözlerinin kolayca kabul gördüğü düzende hakimiyet senin olacak.

Hadi biraz da aşk hayatından söz edelim. İkili ilişkilerde de üstünlüğünü kabul ettirmek senin için çok kolay olacak. Ne dersin, partnerini ikna edemediğin değişimler için harekete geçmenin zamanı gelmedi mi? İlişkine renk getirmek konusunda ısrarcı olursan, tatlı dille istediğini elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...