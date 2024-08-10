11 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz kriz yönetmen ve düzeni kurman gerekebilir. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, hayatında bazı sorunların çözüme kavuşmasının zamanı geldi. İhtiyacın olan dengeyi kurarak huzura ulaşacaksın. Yani çektiğin zorluklar sona erecek ve hayatın yoluna girecek.

Tam da bu noktada, özellikle de iş hayatında olumsuz olayları kontrol altına almalısın. Bugüne kadar seni yoran, üzen ne varsa hayatından silip atmaya hazırsın. Bir anda cesur ve radikal bir karar alarak istifa edebilirsin. Bir süre durmak, çalışmamak ve iş düzenini değiştirmek sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Eski defterleri kapatıp yenilenmenin zamanı geldi.

Tabii bu durum aşk hayatına da yansıyacaktır. İlişkindeki pürüzler eskisinden daha fazla gözüne batabilir. Bu aşamada partnerinle gerginlik yaşamak yerine, sorunları masaya yatırabilirsiniz. Derin sohbetler ve anlayışlı bir süreç, ilişkinizi bitirmek yerine aşkınızı güçlendirebilir. Sevginizi besleyerek ilerleyeme odaklanın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...