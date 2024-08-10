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11 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 19:01

Plüton'un enerjisi altında miladı dolmuş her şeye veda etmeniz gerekebilir. Peki, 11 Ağustos Pazar gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün miladı dolmuş şeyleri birer birer hayatından çıkarmalısın. Sana zarar veren, dibe çeken ne varsa kurtulmalı ve feraha kavuşmak için harekete geçmelisin. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle kendine yeni bir yol çizmeyi her zamankinden çok daha fazla arzu edebilirsin. Hafta bitmeden yapacağın değişiklik ile kendini güçlü hissedeceksin. 

Tam da bu noktada karmaşadan, kaostan ve seni dibe çeken insanlardan kurtulacaksın. Hatta her bitiş, yeni bir başlangıcı temsil edecek. Ve yaşayacağın ayrılıklar önünü açacak. Özellikle de iş hayatında değişimin zamanı geldi. Bugün alacağın radikal bir karar ile kariyerinin seyrini tamamen değiştirebilirsin. İstifa dilekçen de yeni işin de hazır. Daha başarılı ve daha mutlu olduğun bir iş hayatı seni bekliyor. 

Hayatına resmen reset attığın bugün ilişkilerinde de değişikliklerden söz edebiliriz. Sorunları çözerek romantik ilişkinde düzen inşa edebilirsin. Partnerinden anlayış ve empati bekleyebilir, bunu açıkça talep edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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