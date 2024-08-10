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11 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 19:01

Plüton'un enerjisi altında gizliliğe ve güvenliğe önem verin. Peki, 11 Ağustos Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gizliliğe önem vermelisin. Sırrını da bir sonraki adımını da paylaşmamalısın. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, oldurmak istediğin şeyleri biraz daha sessiz bir şekilde yürütmelisin. Nazara ve kötü göze maruz kalmamak için önlem almalısın. Zira bugün yıldızın bir hayli düşük ve Plüton'un da enerjisiyle negatiften kolay etkilenir bir haldesin. 

Tam da bu noktada özellikle de iş hayatına dair gizliliğe ihtiyaç duyabilirsin. İş görüşmeleri ve yatırım planlarından kimseye söz etme. En çok da gerçekleşmek üzere olan şeyleri ve başarılarını gizlemeye odaklan. Oluru, olmaza çeviren enerjilerden korunmanın en iyi yolu sessizlik. Bu arada gizli stratejiler de belirleyebilir, işine biraz sır da katabilirsin. 

Aşk hayatında ise tüm bunların tan tersine bir heyecan içerisinde olacaksın. Gerçekler ortaya çıksın diye acele edebilirsin. Romantik ilişkinin ortaya çıkma zamanı geldi. Aşkını itiraf etmenin ve romantizmi dolu dizgin yaşamanın tam zamanı. Hislerine güven ve aşkı takip et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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