11 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün güçlü kişilerden destek almayı kabul etmelisin. Destek almak veya destek vermek sana her zamankinden çok daha gerekli olabilir. Zira Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, zaman zaman motivasyona ihtiyaç duyabilirsin. Bu motivasyonu sadece sözlü enerji ya da güç olarak düşünmemelisin. Varlığından güç aldığın kişilerin gerçek zamanlı desteğine ihtiyaç duyabilirsin.

Tam da bu noktada maddi ihtiyaçlarına odaklanabilirsin. Bu gibi konularda destek almak ve refah düzeyini artıracak kaynaklara yönelmek tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bu sayede içinde bulunduğun krizlerden kurtulabilirsin. Düzlüğe çıkmak üzeresin. Sevdiklerinin gücüyle beslenmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir.

Gelelim aşk hayatına! Bekar Başak burçları, bu sözümüz size... Kalbinizi açıp, yeni aşklara yelken açmanızın zamanı geldi. Kırgınlıkları geride bırakmalısınız. İyileşmenizi sağlayacak bu enerji ile mutluluğu yakalayabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...