11 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yaptığın her işte kusursuzu hedefleyebilirsin. Kariyerinde etkili ve işe yarar adımlar atmaya odaklanmalısın. Bugün iş hayatında asla rakip tanımayacaksın! Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle istediğini elde etmek konusunda kararlı olacaksın.

Tam da bu noktada hayatını hırslarının yönettiği bir güne başlıyorsun! Özellikle uzun vadeli planlarını hayata geçirmek için harika bir gün seni bekliyor. Haftanın son günü, yeni hayatının ilk günü olabilir. Kariyerinde istediğin noktaya ulaşmanın verdiği tatmin ile daha da güçleneceksin. Tabii bu durumda seninle rakip olmayı asla istemeyiz! Zira, rekabette sınır tanımayacağın da aşikar.

Öte yandan aşk hayatında da güç mücadeleleri, hırslar ve tutkulardan söz etmek mümkün. Ancak bunun aşk hayatına iyi gelmeme ihtimali de var. Partnerinle arandaki rekabet, ilişkiden yorulmanıza neden olabilir. Bunun yerine tutkulu ve romantik yanlarını besleyerek ilişkinize heyecan katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...