11 – 17 Kasım 2024 Haftasının Yantrası Chandra Ay Yantra

Teleskoplarda ve mikroskoplarda lens olarak, hidroflorik asit üretiminde ve taş işçiliğinde ana bileşen olarak kullanılır. 'Dünyanın en renkli minerali' olarak adlandırılan Florit, beyaz, berrak ve siyah dahil olmak üzere tüm renklerde gelir. Gökkuşağı Floriti genellikle mor ve yeşilin bir karışımıdır, ancak herhangi bir renk kombinasyonu olabilir. Genellikle büyük formda bulunur ve şekillere oyularak ve sergileme ve mücevher için kullanılır.
– Tüm çakralarla ilişkili, özelikle Güneş burcu Akrep ve Başak burçlarıyla ilişkilidir ve 8 rakamıyla titreşir.
– Kişinin fikirlerini ve ihtiyaçlarını güvenle dile getirmesini sağlar.
– Öz yeterliliği artırır, kişiye kişisel mutluluğunu başkalarının eline bırakmaması gerektiğini hatırlatır.
– Bir ilişkinin gerçeğini ortaya çıkarır.
– Bastırılmış duyguları serbest bırakır, yaşam değişikliklerini kolaylaştırır.
– Akaşik bağları şifalandırır, psişik saldırılara karşı kalkan görevi görür, kaotik zihni sakinleştirir.
– Bastırılmış kızgınlığı ve öfkeyi nazikçe ortaya çıkarır, sevgiyle ele alınmasını ve dönüştürülmesini sağlar.
– Vücutta mükemmel düzende olmayan her şeyi temizler, dağıtır, temizler, arındırır ve yeniden düzenler; usta organizatör.
– Topraklama yapar, negatif enerjiyi emer, aurayı/çakraları temizler.
– Sezgisel gücü ve ruhsal içgörüleri fiziksel düzleme sabitler.
– Psişik manipülasyona karşı kalkan görevi görür.
– Kendi kendine empoze edilen engelleri kaldırır.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
Facebook
Web
Instagram
YouTube
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.