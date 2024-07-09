10 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün meydana gelecek Güneş ile Satürn arasındaki üçgen ile birlikte sağlık ve günlük rutinlerin üzerine konuşmalıyız. Bu dönemde fiziksel ve zihinsel sağlığına daha fazla önem vermelisin. Günlük yaşamında daha düzenli ve disiplinli olabilirsin. Fakat kendi sağlığın ve esenliğin için hayatı esnetmelisin... Her zamanki gibi sağlığına dikkat et, düzenli beslen ya da spor yap demiyoruz. Bu kez dikkatle üzerini çiziyoruz, kendine zaman ayır!

Biliyoruz yapılacak çok iş var! Ama en önemlisi sensin hayatta. Düzenli ve planlı bir gün geçirmen, genel sağlığını ve huzurunu artıracak. İş hayatında da daha verimli ve başarılı olduğunu fark edeceksin. Bu sayede biraz da dinlenme zamanı geldiğini göreceksin. Kısa bir tatile ne dersin? Sanıyoruz, birilerinin yıllık izne çıkma zamanı gelmiş.

Belki bu tatilde aşkı da bulabilirsin. Uzun zamandır planladığın ama yapamadığın o tatilde, senin gibi bir işkolikle tanışabilirsin. Bak tatilde bile karlı çıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...