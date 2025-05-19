10 Soruluk Bu Testte Bilgilerden Hangilerinin Doğru Olduğunu Bulabilecek misin?
Bazı bilgiler kulağa kolay gelebilir... Ama derine ya da işin ayrıntısına indiğimiz zaman işler karışıyor! Bilimden coğrafyaya, fizikten günlük hayata kadar uzanan bu test ile birlikte bilgilerinizi sınayabilirsiniz.
Hem eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz bir test ile sizlerleyiz. Şimdi odaklanın, düşünün ve seçiminizi yapın... Gerçekten bilgi dolu musunuz yoksa bazı cevaplarla ters köşe mi olacaksınız gelin birlikte bakalım!
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1. Kolay bir soru ile başlayalım! Işık, boşlukta yayılabilir mi?
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2. Bilim insanlarımızı bilelim... DNA'nın çift sarmal yapısını kim keşfetmiştir?
3. Evrene açılmaya var mısın? En sıcak gezegen hangisidir?
4. Gerilmene gerek yok! Bizce basit sorularla ilerliyoruz... Su, kaç derece donar?
5. Bir de vücudumuzu tanıyalım. İnsan vücudundaki en büyük iç organ hangisidir?
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6. Peki, elektriğin birim zamanda yaptığı işe ne deriz?
7. Evrende gezinmeye devam ediyoruz. Evrende en bol bulunan elementi işaretler misin?
8. Evrende kaybolmak çok güzel, değil mi? Ay, kendi etrafında döner mi?
9. Suya geri dönelim! Suyun kimyasal formülü hangisidir?
10. Son olarak! Ses, uzay boşluğunda yayılır mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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