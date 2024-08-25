10 Soruda Sana Uygun Beslenme Çeşidini Buluyoruz!

Sen tam bir etobursun! Protein kaynaklarını seviyorsun ve kaslarını güçlendirmek senin için önemli. Bunu için et, balık, yumurta gibi besinler senin için vazgeçilmez olmalı. Ancak, sebzeleri de ihmal etmemek gerekiyor. Dengeli bir beslenme için yeşillikleri ve tam tahılları da öğünlerine eklemelisin. Bu şekilde hem güçlü kalır hem de enerjini yüksek tutabilirsin.