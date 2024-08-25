10 Soruda Sana Uygun Beslenme Çeşidini Buluyoruz!
10 Soruda Sana Uygun Beslenme Çeşidini Buluyoruz!
Bu testte, günlük rutinine göre senin nasıl bir beslenme düzenine sahip olman gerektiğini söylüyoruz. 👇
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1. Kahvaltı senin için ne ifade ediyor?
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2. Bir restoranda menüye baktığında neye göre sipariş verirsin?
3. Peki, tatlı konusunda nasılsın?
4. Alışveriş yaparken ilk dikkat ettiğin şey nedir?
5. Söyle bakalım, akşam yemeğinde ne tercih edersin?
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