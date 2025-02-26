10 Soruda Gününü Kurtaracak Temizlik Taktiğini Söylüyoruz!
10 Soruda Gününü Kurtaracak Temizlik Taktiğini Söylüyoruz!
Hepimiz temizliği seviyor muyuz? Belki... Belki de hayır. Ama bir şekilde yapmamız gerektiği kesin! Peki sen temizlik konusunda hangi taraftasın? Düzen delisi misin yoksa tam bir 'bırak biraz dağılsın' insanı mı?
Hazırsan, başlayalım! 🚀💃
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1. Başlayalım! Evinin en çok kirlenen yeri neresi?
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2. Temizlik için en ideal gün sence hangisi?
3. Temizlik malzemelerini nasıl seçiyorsun?
4. Temizlik yaparken yanında biri olmalı mı?
5. Temizlik sırasında motivasyon kaynağın ne?
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6. “Biraz toparlayayım” diye başladığın temizlik kaç saat sürer?
7. Temizlik sırasında en büyük düşmanın hangisi?
8. Temizlik sırasında en sık duyduğun iç ses hangisi?
9. Diyelim ki bir gün boyunca kimse seni rahatsız etmeyecek. Temizlik yapar mısın?
10. Son sorumuz! Eline temizlik bezi alıp dolaşırken en çok nereleri siliyorsun?
Sen tam bir düzen insanısın!
Sen zekice hareket eden bir temizlik ustasısın!
Sen temizlik konusunda biraz ağırdan alan ama işin içine girdin mi her şeyi dört dörtlük yapan birisin!
Sen tam bir “Dağınıklık içinde düzen” insanısın!
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