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10 Soruda Gününü Kurtaracak Temizlik Taktiğini Söylüyoruz!

etiket 10 Soruda Gününü Kurtaracak Temizlik Taktiğini Söylüyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 11:31

Hepimiz temizliği seviyor muyuz? Belki... Belki de hayır. Ama bir şekilde yapmamız gerektiği kesin! Peki sen temizlik konusunda hangi taraftasın? Düzen delisi misin yoksa tam bir 'bırak biraz dağılsın' insanı mı?

Hazırsan, başlayalım! 🚀💃

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1. Başlayalım! Evinin en çok kirlenen yeri neresi?

2. Temizlik için en ideal gün sence hangisi?

3. Temizlik malzemelerini nasıl seçiyorsun?

4. Temizlik yaparken yanında biri olmalı mı?

5. Temizlik sırasında motivasyon kaynağın ne?

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6. “Biraz toparlayayım” diye başladığın temizlik kaç saat sürer?

7. Temizlik sırasında en büyük düşmanın hangisi?

8. Temizlik sırasında en sık duyduğun iç ses hangisi?

9. Diyelim ki bir gün boyunca kimse seni rahatsız etmeyecek. Temizlik yapar mısın?

10. Son sorumuz! Eline temizlik bezi alıp dolaşırken en çok nereleri siliyorsun?

Sen tam bir düzen insanısın!

Temizlik ve düzen senin için bir iş değil, adeta bir yaşam tarzı. Evini her zaman toplu ve hijyenik tutmaya özen gösteriyorsun. Sabah yatağını toplamak, eşyaları yerine koymak ve gün içinde çıkan ufak tefek dağınıklıkları anında temizlemek senin için alışkanlık haline gelmiş. Tozları görmek bile seni rahatsız ediyor, bu yüzden her şeyin yerli yerinde ve tertemiz olması senin için olmazsa olmaz.

Ama bazen çok mükemmeliyetçi olmaktan dolayı gereğinden fazla yorulabilirsin. Kendine küçük molalar vermeyi unutma! Gün içinde 10-15 dakikalık temizlik rutinleri belirleyerek hem düzeni sağlayabilir hem de kendine daha fazla zaman ayırabilirsin. Unutma, her şeyin kusursuz olması gerekmiyor—sen zaten harika bir iş çıkarıyorsun!

Temizlik Taktiklerin: Sabah ve akşam 10 dakikalık hızlı temizlik seansları yaparak düzeni koruyabilirsin. Haftalık temizlik listesi hazırlamak da işini kolaylaştıracak.

Sen zekice hareket eden bir temizlik ustasısın!

Temizlik yaparken kendini gereksiz yere yormak yerine, en pratik ve etkili yöntemleri bulmayı seviyorsun. “Az zamanda çok iş” mottosuyla hareket ediyorsun ve gerçekten de temizlik konusunda verimli bir insansın. Derinlemesine bir temizlik yapmana gerek kalmadan evi nasıl düzenli tutacağını çok iyi biliyorsun.

Senin en büyük avantajın, işleri küçük parçalara bölerek yapman. Büyük bir temizlik gününe gerek kalmadan, her gün belli bir alanı temizleyerek evini her zaman tertemiz tutuyorsun. Ama bazen plana sadık kalmakta zorlanabilir ve ertelemeye meyilli olabilirsin. Bunun önüne geçmek için kendine küçük hatırlatıcılar koyabilir ya da temizlik yaparken sevdiğin bir diziyi veya müziği açabilirsin!

Temizlik Taktiklerin: Bölgesel temizlik yaparak işleri yığmadan halledebilirsin. Mesela pazartesi mutfak, salı banyo gibi bir plan oluşturmak seni rahatlatacak.

Sen temizlik konusunda biraz ağırdan alan ama işin içine girdin mi her şeyi dört dörtlük yapan birisin!

Genellikle “Biraz daha bekleyeyim, sonra topluca yaparım” diye düşünüyorsun ama işler biriktiğinde temizlik seansların bir maratona dönüşebiliyor.

Bazen dağınıklık içinde kendine bir düzen bulsan da, bir noktada “Tamam artık temizlemem gerekiyor” dediğin an bütün evi pırıl pırıl yapıyorsun. Ama bu kadar büyük temizlikler yapmamak için kendine ufak hatırlatmalar koyabilirsin. Mesela her gün en az 10 dakika süpürge tutmak, bulaşıkları biriktirmeden yıkamak ve bir alanı hızlıca toplamak seni büyük bir temizlikten kurtarabilir.

Temizlik Taktiklerin: Müzik veya zamanlayıcı kullanarak kendini motive edebilirsin. “Sadece 15 dakika temizlik yapacağım” diyerek başla, farkına bile varmadan işleri bitirdiğini göreceksin!

Sen tam bir “Dağınıklık içinde düzen” insanısın!

Temizlik konusunda fazla kuralcı değilsin ve evin biraz dağınık olmasını dert etmiyorsun. Senin için önemli olan, o an içinde rahat hissetmek. Yani koltukta bir battaniye, masada birkaç kitap ya da mutfakta biraz dağınıklık varsa bile bu seni rahatsız etmiyor. Ama bir noktada, aniden gelen temizlik ilhamınla bütün evi dip köşe temizleyebilirsin!

Senin en büyük sıkıntın, temizliğin gözüne çok büyük gelmesi olabilir. Bazen “Şimdi başlarsam saatler sürer” diye düşündüğün için erteleyebilirsin. Ancak işleri daha eğlenceli hale getirerek bu süreci hızlandırabilirsin. Mesela “Sadece şu masayı düzelteceğim” diye başlayıp ardından bir bakmışsın tüm evi toparlamışsın!

✨ Temizlik Taktiklerin: 2’si 1 arada yöntemler kullanarak işleri hızlandırabilirsin. Örneğin, bir yandan müzik dinlerken ya da bir telefon görüşmesi yaparken evi toplamaya başlayabilirsin. Ayrıca, 5 dakika kuralı çok işine yarayabilir—“Sadece 5 dakika toparlayacağım” diye başlayıp farkına bile varmadan büyük işleri halledebilirsin!

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sabrina
sabrina
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