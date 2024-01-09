10 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün farklı olma isteğiyle hareket edebilirsin. Standartların üzerine çıkmak, her konuda özel ve farklı olmak konusunda ciddi çaba harcayabilirsin. Sahip olduklarının hak ettiklerinden çok daha az olduğunu hissetmek seni toplumsal konulara da yönlendirebilir. Hayata ve topluma eleştirel bakış açısıyla yaklaşmak yerine değişime kendin ile başlamayı deneyebilirsin.

Güneş ile Uranüs açılanması harekete geçme eğilimini artırabilir. Gelelim aşk hayatına... Çok özel anlar yaşayabilir, heyecanlanabilirsin. İlişkinizde eksik olduğunu hissettiğiniz duygular bir anda ortaya çıkabilir, tutkunuz da sevginiz de artabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...