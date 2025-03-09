10 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bazı pişmanlıklar yaşayabilirsin. Beklenmedik iniş çıkışlar ve sorunlar söz konusu olabilir. Birtakım yüzleşmeler ve içsel sorgulamalarla özellikle geçmişin yüklerinden de arınabilirsin. Uzun zamandır omuzlarında yük haline gelen dertleri aşıp yeni bir sayfa açmak ve taze bir başlangıç yapmak için harika bir güne uyanacaksın.

Güneş ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumuyla birlikte girdiğin bu sorgulama sürecinin sonunda ise sükut var. Taşlar yerine oturacak işler birer birer düzelecek. Önüne bakmaya ve sevgiden beslenmeye odaklansan iyi edersin. Geçmişe veda ederek önüne bakmanın tam sırası.

İster iş hayatında ister özel yaşantında kalbindeki gerçek olacak. Hayattan aldığın derslerle her zamankinden çok daha güçlü olacaksın. Bu süreçte kendini sevmeyi ve sıkıya sıkıya sarılmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...