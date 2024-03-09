10 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerini etkileyebilecek değişimler ve gerginliklerle karşılaşabilirsin. Ancak, empati ve anlayışını kullanarak bu durumların üstesinden gelebilirsin. Mars ile Uranüs arasındaki açılanmayla birlikte artan adalet arayışın ve dengeli olma isteğin, işleri kısa zamanda yoluna sokabilir. Özellikle ikili ilişkilerinde daha fazla hareketlilik ve heyecan da yaratabilir. Zira duygusal, akılcı ve bir o kadar da hassas bakış açın, herkesi etkiyebilir.

Bugün sosyal hayata önem verdiğin bir gün olabilir. Etrafında sevdiğin insanların olması sana kendini güvende hissettirebilir. Hayatın tadını çıkararak eğlendiğin bir hafta sonuna hazır ol! Aklını kurcalayan sorunlar ve stresli süreçleri geride bırakmak için harika bir gün. Uranüs'ün etkisiyle yeni başlangıçlar yapmak istediğin bir Pazar günü olabilir. Eski düzeni tamamlayıp yeni bir düzen yaratma fikri seni heyecanlandırıyor mu? Yanıtın evetse, bugün çözdüğün sorunlardan bile sıkılmış olabilirsin. Senin sorun çözmeden, mutlu hissettiğin şekilde yaşama zamanın geldi. Ne diyelim, istediğin buysa hemen bir adım at! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...