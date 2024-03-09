10 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yenilikçi ve özgür düşüncelerinizle öne çıkabilirsin. Mars ile Uranüs'ün zıt ve isyankar enerjisiyle sınırları zorlayabilirsin. Toplumun genel olarak kabul görmüş normlarına meydan okumaya hazır gibisin! Değişim ve dönüşümün destekçisi olarak yenilikçi ve heyecanlı bir duruş sergileyebilirsin.

Değişime nereden başlayacaksın? Sanıyoruz, Uranüs'ün etkisi nedeniyle ilişkilerinden başlayabilirsin. Yüreğinin derinlerinde bir yerlerde 'Ayrılık için doğru gün bugün', diyebilirsin. Bir süredir bitmesi gerektiğini hissettiğin ilişkileri ve toksik kişileri hayatından atabilirsin. Bu kişi bir aile bireyi, partner ya da arkadaş olabilir... Artık senin için fark etmez! Çünkü son derece kararlı ve 'Birileri istiyor diye' düşüncesiyle hareket etmeye karşı bir duruş sergileyebilirsin. Senin kararın, senin hayatın ve bugünden itibaren kontrol sende olmalı. Yaşadığın değişimle birlikte özgürleşmek sana güç ve enerji verebilir. Bu sayede kendine karşı daha dürüst, güvenli ve güçlü olabilirsin. Bu his şimdiden hoşuna gitti değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...