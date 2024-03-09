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10 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:03

Cesur ve gözü pek Aslan burçları için karmaşık bir hafta sonu olacak! Profesyonel hayatınızdaki tavırlarınız, özel hayatınızda ters tepebilir. Peki, 10 Mart Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün belki de partnerinle tartışma veya anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bu durum karşısında sabırlı olmayı ihmal etmemelisin! Beklemediğin tepkilerle karşılaşsan dahi iletişim kurma konusunda dikkatli olmalısın. Çünkü Mars ile Uranüs'ün kare açısı Aslan burçları için her zamankinden daha çok fazla cesaret ve gözü karalığı işaret ediyor. Kendine olan güveninin zirveye ulaştığı bugün gemileri yakabilecek bir ruh haline sahipsin! Liderlik yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde patron olmaya çalışabilirsin. Fakat tüm bunlardan önce düşünmeni tavsiye etme zorundayız. 

Mars ile Uranüs açılanmasının etkileri son bulduğunda pişman olmamak için sakin ve sabırlı olmalısın. Liderliği ve patronluğu profesyonel hayatında ön plana çıkarmalı, özel hayatında kontrolü elinde tutma çabasından uzak durmalısın. Özellikle de bugün! Aksi takdirde telafi edilemez kırgınlıklarla yakın dostların veya partnerini kendinden uzaklaştırabilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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