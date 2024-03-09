10 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün belki de partnerinle tartışma veya anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bu durum karşısında sabırlı olmayı ihmal etmemelisin! Beklemediğin tepkilerle karşılaşsan dahi iletişim kurma konusunda dikkatli olmalısın. Çünkü Mars ile Uranüs'ün kare açısı Aslan burçları için her zamankinden daha çok fazla cesaret ve gözü karalığı işaret ediyor. Kendine olan güveninin zirveye ulaştığı bugün gemileri yakabilecek bir ruh haline sahipsin! Liderlik yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde patron olmaya çalışabilirsin. Fakat tüm bunlardan önce düşünmeni tavsiye etme zorundayız.

Mars ile Uranüs açılanmasının etkileri son bulduğunda pişman olmamak için sakin ve sabırlı olmalısın. Liderliği ve patronluğu profesyonel hayatında ön plana çıkarmalı, özel hayatında kontrolü elinde tutma çabasından uzak durmalısın. Özellikle de bugün! Aksi takdirde telafi edilemez kırgınlıklarla yakın dostların veya partnerini kendinden uzaklaştırabilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...