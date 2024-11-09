10 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gizli olana odaklanacaksın. Aile büyüklerine dair edindiğin bilgi ya da bir sağlık sorunu aklını karıştıracak. Kendini sevdiklerine yaklaşmak zorunda hissedebilirsin. Kimi bilgilerin açığa çıkması ile uzakları yakın etmek gündeminde olacak.

Tam da bu aşamada sezgilerin sana rehberlik edecek. Kalbinin sesini dinle, bu sayede yapman gerekeni bileceksin. Ailen ya da yaşam tarzın arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Doğru kararı vereceğine eminiz. Ancak elbette bu süreçte sakin karar vermelisin. Hayatında köklü bir değişiklik yapmadan önce iyi bir plan yapman şart.

Hadi biraz da paradan söz edelim. Hayatını değiştirmek, iş düzenini ve alışkanlıklarını da değiştirmek demek. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Seni maddi anlamda zora sokacak bir karar vermemelisin. İşini bırakmak ya da yatırımlarında fazla risk almak büyük bir hata olabilir. Sabırlı ve istikrarlı ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...