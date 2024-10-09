10 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişte keşfetmediğin topraklara geri dönmek zorunda kalabilirsin! Köklerine ulaşmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Geçmişin derinlerinde ve aile bağlarında saklı hazineler bulacaksın. Jüpiter retrosu, aile bağlarının hayatında güce dönüştüğü bir dönemi temsil ediyor.

İşte tam da bu yüzden özgür ruhun bile kök salmak isteyecek! Kendini hayata dair büyük planlarını sorgularken bulacaksın. Ve asıl büyüklüğün küçük detaylarda saklı olduğunu göreceksin. Bu sırada kişisel anlamda da değiştiğini hissedebilirsin. Eskisinden farklı düşündüğünü, farklı hissettiğini ve yaşam tarzını değiştirmeye hazır olduğunu göreceksin. Bu değişim sana aile işinin başına oturma fırsatı sunabilir. Ya da aile bireylerin ile birlikte yeni bir işe imza atabilirsin.

Ortaklık ilişkilerin ve aile bağların değişirken, çocukluk hakkında bulabilirsin. Geçmişte saklı olan duygularının ortaya çıkmasına izin ver. Belki de son zamanlarda yalnızlık çekmenin sebebi budur. Bazen geçmiş ile geleceği harmanlamak mutluluk için en iyi yoldur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...