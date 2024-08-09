10 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sessizliğe bürünebilirsin. Çünkü bir anda yanlış anlaşılma endişesine ve kaygısına kapılabilirsin. Özellikle sevdiklerinle aranda tatlı sürtüşmeler ve küçük atışmalar yaşayabilirsin. Alttan almak seni düşündüğünden daha fazla kızdırabilir, bu da ani patlalamalara neden olabilir. Bu yüzden, kendini açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Zira yanlış anlaşılma kaygısı seni ve sinirlerini zorlayabilir!

Tam da bu noktada çocuklar ve kardeşlerle aranda gerilim artabilir. Dikkatli ol! İlişkilerini güç mücadelesine dönüştürme ve akışına bırak. Nasılsa sorunlar çözülür... Biraz akışına bırakmak zaten işlerin yoluna girmesini kolaylaştıracaktır.

Gelelim iş hayatına. Bugün iş yerinde de benzer kaygılara kapılabilirsin. Bu durum hakkını savunmamana ve hakkını almamana neden olabilir. Bize soracak olursan, yerinde konuş ve gerektiğinde alttan alma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...